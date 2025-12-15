أمين مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى ليست منتجا آليا وأحكام الدين لا يجوز أن تكون رهينة للذكاء الاصطناعي

الإثنين 15 ديسمبر 2025
أكد الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام مكتب الإفتاء بـ سلطنة عمان أن الفتوى ليست منتجًا آليًا، ولا يمكن اختزالها في معادلات رقمية أو خوارزميات تقنية، مشيرا إلى أن أحكام الدين والفتوى لا يجوز أن تكون رهينة للذكاء الاصطناعي، مهما بلغت دقته أو اتسعت قدراته التحليلية.

وقال السيابي - في كلمته خلال أعمال الندوة العالمية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقدة تحت عنوان «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة» - أن الفتوى تقوم في جوهرها على فهم النص الشرعي، وإدراك الواقع، ومراعاة مقاصد الشريعة، والنظر في مآلات الأفعال، وهي أمور لا تنفصل عن العقل البشري المتفاعل مع السياق الإنساني والاجتماعي.

وذكر أن انعقاد هذه الندوة العالمية يأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل تسارع المتغيرات العالمية وتزايد التحديات الفكرية والتقنية التي تمس المجتمعات الإنسانية، وتفرض على المؤسسات الدينية مسؤوليات مضاعفة في تجديد أدوات الاجتهاد دون التفريط في ثوابت الدين ومقاصده الكبرى.

وأوضح السيابي أن من أبرز التحديات التي يفرضها العصر الراهن هو التداخل المتزايد بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي، رغم ما يحمله من فرص وإمكانات هائلة لخدمة الإنسان، يطرح في الوقت ذاته تساؤلات عميقة حول حدود الاعتماد عليه في المجالات المرتبطة بالقيم والأحكام الشرعية والضمير الإنساني.

وأشار السيابي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساعدة في البحث والتوثيق وجمع المعلومات وترتيبها، لكنه لا يمكن أن يحل محل المفتي المؤهل علميًا وأخلاقيًا، الذي يجمع بين العلم الشرعي الراسخ، والخبرة بالواقع، والوعي بتعقيداته وتحولاته.

وأضاف أن الخطر الحقيقي يكمن في التعامل مع الفتوى بوصفها إجابة جاهزة، منفصلة عن سياقها الإنساني، أو في تسليم المرجعية الدينية لتقنيات تفتقر إلى الحس الأخلاقي والمسؤولية الشرعية.

وأكد أن هذه الندوة تسعى إلى ترسيخ مفهوم الاجتهاد الرشيد، القائم على التوازن بين الثابت والمتغير، وبين النص والواقع، وبين الاستفادة من معطيات العصر والحفاظ على هوية الفتوى ودورها في حفظ مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم.

ولفت إلى أن قضايا الواقع الإنساني اليوم باتت أكثر تعقيدا، سواء ما يتعلق بالأسرة، أو الاقتصاد، أو القضايا الطبية، أو النزاعات، أو التحولات الاجتماعية، ما يستدعي فقها عميقا بالواقع، وقدرة على تنزيل الأحكام الشرعية بما يحقق مقاصد العدل والرحمة وحفظ الكرامة الإنسانية.

ودعا السيابي إلى تعزيز التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في العالم، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير آليات العمل المؤسسي في مجال الفتوى، بما يضمن مواجهة التحديات المعاصرة بخطاب علمي رصين، بعيدًا عن التسييس أو التوظيف الخاطئ للدين.

كما شدد على أهمية تأهيل المفتين تأهيلًا شاملًا يجمع بين المعرفة الشرعية والوعي بالتقنيات الحديثة، دون الوقوع في فخ التبعية لها أو الانبهار غير المنضبط بإمكاناتها.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن رسالة الفتوى ستظل رسالة إنسانية وأخلاقية في المقام الأول، تهدف إلى توجيه الإنسان وإعانته على اتخاذ القرار الصحيح، في ضوء هدي الشريعة وروحها، وأن الحفاظ على هذه الرسالة مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا وحكمة، واجتهادًا متجددًا يواكب العصر دون أن يفقد بوصلته.

