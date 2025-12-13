فوائد ماء النعناع للبشرة الدهنية وكيفية استخدامه كتونر طبيعي

18 حجم الخط

فوائد ماء النعناع للبشرة الدهنية، تُعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة احتياجًا للعناية الدقيقة، نظرًا لزيادة إفراز الدهون، واتساع المسام، وظهور الحبوب والرؤوس السوداء بشكل متكرر.

ومع الاتجاه المتزايد لاستخدام المكونات الطبيعية الآمنة، يبرز ماء النعناع كأحد الحلول البسيطة والفعّالة التي أثبتت فائدتها في العناية بالبشرة الدهنية، خاصة عند استخدامه كتونر طبيعي خالٍ من الكحول والمواد الكيميائية القاسية.





ما هو ماء النعناع؟

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن ماء النعناع هو مستخلص طبيعي يتم الحصول عليه من أوراق النعناع الطازجة عن طريق الغلي أو النقع، ويحتوي على مجموعة من المركبات النشطة مثل المنثول، ومضادات الأكسدة، والمواد المضادة للبكتيريا، وهي عناصر تمنحه خصائص مهدئة، ومنظِّفة، ومنعشة للبشرة.





فوائد ماء النعناع للبشرة الدهنية

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أهم فوائد ماء النعناع للبشرة الدهنية، في السطور التالية.



1. تنظيم إفراز الدهون

من أبرز فوائد ماء النعناع للبشرة الدهنية أنه يساعد على تقليل الإفرازات الدهنية الزائدة دون أن يُجفف البشرة. فالمنثول الموجود في النعناع يعمل على تهدئة الغدد الدهنية وتنظيم نشاطها، مما يمنح البشرة مظهرًا متوازنًا وغير لامع.

2. تقليص المسام الواسعة

تعاني صاحبات البشرة الدهنية من مشكلة المسام الواسعة التي تُعطي البشرة مظهرًا غير ناعم. استخدام ماء النعناع بانتظام كتونر يساعد على شد المسام بشكل ملحوظ، خاصة عند استخدامه باردًا، مما يُحسن من ملمس البشرة ويجعلها أكثر نعومة.

3. محاربة الحبوب والبكتيريا

يمتلك النعناع خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والالتهابات، وهو ما يجعله فعالًا في تقليل ظهور حب الشباب وتهدئة البثور الملتهبة. كما يساعد على تنظيف المسام بعمق ومنع تراكم الشوائب التي تُسبب انسدادها.

4. تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار

إذا كانت بشرتك الدهنية حساسة أو مُعرّضة للاحمرار، فإن ماء النعناع يُعد خيارًا ممتازًا لتهدئتها. فهو يُخفف من التهيج الناتج عن العوامل البيئية أو استخدام منتجات قاسية، ويمنح البشرة إحساسًا فوريًا بالانتعاش.

5. تحسين مظهر البشرة وإشراقها

الاستخدام المنتظم لماء النعناع يساعد على تنقية البشرة ومنحها إشراقة طبيعية، حيث يُزيل بقايا الأوساخ والدهون بعد الغسيل، ويُهيئ البشرة لامتصاص الكريمات والسيرومات بشكل أفضل.

6. إنعاش البشرة في الجو الحار

في الأجواء الحارة أو بعد التعرض للشمس، يعمل ماء النعناع على تبريد البشرة وإنعاشها، مما يجعله مثاليًا للاستخدام اليومي، خاصة في فصل الصيف.

كيفية تحضير ماء النعناع في المنزل

تحضير ماء النعناع سهل وبسيط ولا يحتاج إلى مكونات معقدة:

المكونات:

حفنة من أوراق النعناع الطازجة

كوبان من الماء

طريقة التحضير:

اغسلي أوراق النعناع جيدًا للتخلص من الأتربة.

ضعي الماء على النار حتى الغليان.

أضيفي أوراق النعناع واتركيها تغلي لمدة 5–10 دقائق.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه ليبرد تمامًا.

صفي الماء واحتفظي به في زجاجة نظيفة داخل الثلاجة.

يمكن استخدام ماء النعناع لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام إذا حُفظ في الثلاجة.

ماء النعناع للبشرة الدهنية

كيفية استخدام ماء النعناع كتونر طبيعي



الطريقة الأساسية:

بعد تنظيف الوجه بالغسول المناسب للبشرة الدهنية، بللي قطعة قطن بماء النعناع.

امسحي بها الوجه بلطف، مع التركيز على منطقة الجبهة والأنف والذقن.

اتركيه على البشرة دون شطف، ثم استخدمي المرطب المناسب.

كرذاذ منعش:

ضعي ماء النعناع في زجاجة بخاخ.

استخدميه خلال اليوم لإنعاش البشرة وتقليل اللمعان.

مع مكونات إضافية:

يمكن خلط ماء النعناع مع ماء الورد للحصول على تونر متوازن.

أو إضافة قطرات قليلة من جل الصبار لزيادة الترطيب دون إثقال البشرة.

عدد مرات الاستخدام

يُفضل استخدام ماء النعناع كتونر مرة إلى مرتين يوميًا حسب احتياج البشرة، مع مراقبة أي تفاعل غير مرغوب فيه، خاصة للبشرة الحساسة.

نصائح مهمة قبل الاستخدام

يُفضل إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام المنتظم.

لا يُنصح باستخدامه على الجروح المفتوحة.

الالتزام بالنظافة الجيدة أثناء التحضير والتخزين لتجنب تلوث الماء.

ماء النعناع يُعد من أفضل الحلول الطبيعية والاقتصادية للعناية بالبشرة الدهنية، فهو يُنظف، ويُهدئ، ويُنظم إفراز الدهون دون آثار جانبية تُذكر. ومع الاستمرار في استخدامه كتونر طبيعي، يمكن ملاحظة تحسن واضح في ملمس البشرة ونقائها، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من تبحث عن عناية فعّالة وبسيطة من قلب الطبيعة.

