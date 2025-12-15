الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل سنجل فاذر ماذر الحلقة الأولى على منصة شاهد

سنجل ماذر فاذر، فيتو
سنجل ماذر فاذر، فيتو
18 حجم الخط

يحظى مسلسل سنجل ماذر فاذر بحالة من الاهتمام بين قطاع واسع من الجمهور، خاصة مع اقتراب موعد عرضه، إذ ينتظر المشاهدون انطلاق العمل لما يحمله من مواقف كوميدية وقصة من المتوقع أن تلامس واقع العلاقات الأسرية وتثير نقاشًا لافتًا منذ حلقته الأولى. 

 مسلسل سنجل فاذر ماذر
 مسلسل سنجل فاذر ماذر

موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر الحلقة الأولى

وتستعد منصة شاهد لعرض مسلسل سنجل ماذر فاذر الحلقة الأولى وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 21 ديسمبر.

ويجسد الفنان شريف سلامة والفنانة ريهام عبد الغفور دور البطولة في العمل المنتظر، وتقدم ريهام شخصية سلمى وهي تعمل منظمة مناسبات وتقيم في القاهرة وهي منفصلة ولديها ابن، وتبحث عن شريك يحبها ويقدر ظروف حياتها ومسئولياتها، ومن اهتماماتها الرياضة، والحفلات والموسيقى والعائلة والأطفال.  

أما شريف سلامة فيجسد شخصية تحمل نفس اسمه، وهو يعيش في القاهرة، ويعمل مدير أعمال لإحدى النجمات والتي تدعى نينا.

وشريف منفصل ولديه ابن، ويبحث عن شريكة حياة تستطيع تفهم طبيعة عمله وظروفه الصعبة، وتتضمن اهتماماته المشاهير والحفلات والموسيقى والسينما والمسرح.  

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر 

مسلسل “سنجل ماذر فاذر” ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.  

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.   

خط الأحداث الرئيسي، يبدأ بتقاطع طريق شريف سلامة مع ريهام عبد الغفور خلال أحد الأعراس، لتنشأ بينهما علاقة تحمل الكثير من المواقف الرومانسية والمفارقات الكوميدية. 

وتجسد هنادي مهنا خلال أحداث المسلسل شخصية شقيقة شريف سلامة، وتدخل في خلافات زوجية حادة مع زوجها الذي يجسده محمد الكيلاني، تصل إلى أروقة المحاكم في محاولة للانفصال عنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد عرض مسلسل سنجل فاذر ماذر الحلقة الأولى سنجل فاذر ماذر الحلقة الأولى مسلسل سنجل فاذر ماذر الحلقة الأولى سنجل فاذر ماذر الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

تعرف على عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل

تعرف على عدد حلقات مسلسل ميدتيرم

محمد القس مفاجأة برنامج "واحد من الناس" الإثنين المقبل

بعد عرض أول 3 حلقات، "لا ترد ولا تستبدل" يخطف أنظار الجمهور

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads