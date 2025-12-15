موعد عرض مسلسل سنجل فاذر ماذر الحلقة الأولى على منصة شاهد

18 حجم الخط

يحظى مسلسل سنجل ماذر فاذر بحالة من الاهتمام بين قطاع واسع من الجمهور، خاصة مع اقتراب موعد عرضه، إذ ينتظر المشاهدون انطلاق العمل لما يحمله من مواقف كوميدية وقصة من المتوقع أن تلامس واقع العلاقات الأسرية وتثير نقاشًا لافتًا منذ حلقته الأولى.

مسلسل سنجل فاذر ماذر

موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر الحلقة الأولى

وتستعد منصة شاهد لعرض مسلسل سنجل ماذر فاذر الحلقة الأولى وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 21 ديسمبر.

ويجسد الفنان شريف سلامة والفنانة ريهام عبد الغفور دور البطولة في العمل المنتظر، وتقدم ريهام شخصية سلمى وهي تعمل منظمة مناسبات وتقيم في القاهرة وهي منفصلة ولديها ابن، وتبحث عن شريك يحبها ويقدر ظروف حياتها ومسئولياتها، ومن اهتماماتها الرياضة، والحفلات والموسيقى والعائلة والأطفال.

أما شريف سلامة فيجسد شخصية تحمل نفس اسمه، وهو يعيش في القاهرة، ويعمل مدير أعمال لإحدى النجمات والتي تدعى نينا.

وشريف منفصل ولديه ابن، ويبحث عن شريكة حياة تستطيع تفهم طبيعة عمله وظروفه الصعبة، وتتضمن اهتماماته المشاهير والحفلات والموسيقى والسينما والمسرح.

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر

مسلسل “سنجل ماذر فاذر” ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

خط الأحداث الرئيسي، يبدأ بتقاطع طريق شريف سلامة مع ريهام عبد الغفور خلال أحد الأعراس، لتنشأ بينهما علاقة تحمل الكثير من المواقف الرومانسية والمفارقات الكوميدية.

وتجسد هنادي مهنا خلال أحداث المسلسل شخصية شقيقة شريف سلامة، وتدخل في خلافات زوجية حادة مع زوجها الذي يجسده محمد الكيلاني، تصل إلى أروقة المحاكم في محاولة للانفصال عنه.

