ثقافة وفنون

محمد القس مفاجأة برنامج "واحد من الناس" الإثنين المقبل

محمد القس، فيتو
محمد القس، فيتو
يستضيف  برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل الفنان محمد القس الذي سبق وقدم أعمالًا ناجحة من أبرزها مسلسل موضوع عائلي ومسلسل برغم القانون.

محمد القس يقدم برنامج واحد من الناس

ولأول مرة يقوم الفنان محمد القس بتقديم حلقة برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة، وسيقوم بتقديم الحلقة وهو يرتدي الزي الخليجي.

ويعد هذا الظهور هو الاول للفنان محمد القس ببرنامج واحد من الناس، وستتناول الحلقة الحديث في العديد من الأمور الفنية والدراما والسينما وكشف العديد من الأسرار والكواليس.

 

محمد القس في قصر الباشا

وكان الفنان السعودي محمد القس قد كشف عن تفاصيل شخصيته في فيلمه قصر الباشا مع أحمد حاتم وحسين فهمي ومايان السيد، وقال القس في تصريح خاص لـ"فيتو" إن طاقم العمل بذلا جهدا كبيرا من أجل تقديم تجربة مميزة للجمهور من خلال فيلم قصر الباشا، مشيرة إلى أنه يظهر بشخصية شريرة، متابعا: "هظهر شرير على خفيف.

وفيلم قصر الباشا يُعد تجربة جديدة تجمع بين الغموض والتشويق في أجواء اجتماعية، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وانتاج الاء لاشين ويضم نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا وهيثم زيدان.

