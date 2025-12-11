الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على عدد حلقات مسلسل ميدتيرم

ياسمينا العبد، فيتو
ياسمينا العبد، فيتو
18 حجم الخط

لفت مسلسل ميدتيرم الأنظار بقوة منذ عرض حلقاته الأولى على منصة Watch It، حيث استطاع العمل أن يخلق حالة من الاهتمام والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل أجوائه الشبابية وأحداثه السريعة وشخصياته القريبة من الواقع. 

ومع بداية عرضه، بدأ الجمهور يتداول المشاهد واللقطات الأولى، ليصبح العمل واحدًا من أبرز الأعمال الجديدة التي نجحت في جذب المتابعين من مختلف الفئات العمرية.

عدد حلقات مسلسل ميدتيرم 

وتساءل الجمهور عن عدد حلقات المسلسل، ويتكون مسلسل ميدتيرم من 30 حلقة يتم طرحها بشكل متتابع، مما يمنح صناع العمل مساحة كافية لتقديم تطور درامي متصاعد، وكشف الجوانب المختلفة لعلاقات الأبطال وصراعاتهم داخل الجامعة وخارجها، مما يساعد الجمهور على الارتباط بالشخصيات ومتابعة تفاصيل حكاياتهم خطوة بخطوة حتى النهاية.

مسلسل ميدتيرم الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على Watch It

ونجح المسلسل منذ انطلاق عرضه في حصد اهتمام واسع من الجمهور، ليتصدر بعد عرض أول ثلاثة حلقات منه قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch It.

كما يحصد العمل تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض كل حلقة جديدة، ومن المتوقع أن تستمر شعبية مسلسل "ميدتيرم" في الارتفاع، خاصة مع تطور الأحداث وكشف أسرار جديدة تزيد من حدة الصراعات داخل القصة.

واحتل مسلسل 2 قهوة المركز الثاني في القائمة وهو العمل الذي يجمع أحمد فهمي والفنانة مرام علي، أما مسلسل كارثة طبيعية فأتى في المركز الثالث.

أبطال مسلسل ميدتيرم على منصة شاهد

يضم مسلسل ميدتيرم مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمينا العبد،  تضم كلا من: جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عدد حلقات مسلسل ميدتيرم مسلسل ميدتيرم ميدتيرم الفن اخبار الفن زياد ظاظا

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا بربع نهائي كأس العرب

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

الحكومة توضح حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة

التشكيل المتوقع لمنتخبي سوريا والمغرب بكأس العرب

المتحدة تفتتح موسمًا موسيقيًا عالميًا لحفلات المتحف المصري الكبير (GEM Nights)

مصدر بالزمالك: النادي أنهى ترتيبات صرف مستحقات اللاعبين بالكامل

المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل بتهمة سرقة المواطنين في السلام

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads