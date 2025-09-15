صور جديدة لكواليس مسلسل "سنجل ماذر فازر" لريهام عبد الغفور وشريف سلامة

نشر المخرج تامر نادي الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسله الجديد "سنجل ماذر فازر"، التي جمعت بين بطلي العمل الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان شريف سلامة، في إطار درامي اجتماعي.

مسلسل سنجل ماذر فازر

من المقرر عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني، وتدور أحداثه في قالب كوميدي رومانسي، حيث تدور القصة حول لقاء يجمع بين البطلين في حفل زفاف. ريهام عبد الغفور تؤدي شخصية منظمة حفلات زفاف، بينما يجسد شريف سلامة دور مؤلف.

ويأتي مسلسل سنجل ماذر فاذر من بطولة النجمين ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، ومن قصة وإخراج تامر نادى وإنتاج الصباح.

ويشارك في البطولة مع شريف سلامة كل من: هنادي مهنا، محمد كيلاني، وعدد من النجوم، وهو التعاون الثالث بين ريهام وشريف بعد مسلسلي "رمضان كريم" و"الخطيئة.

