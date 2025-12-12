تعرف على عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل

18 حجم الخط

لفت مسلسل لا ترد ولا تستبدل الأنظار بعد طرح الحلقات الثلاثة الأولى منه على منصة شاهد وهو العمل الذي يجمع دينا الشربيني والفنان أحمد السعدني، حيث إن العمل يناقش قضية هامة وهي التبرع بالأعضاء، فقد ظهرت دينا الشربيني في العمل في دور سيدة تعاني من مشكلات في الكلى وتحتاج إلى زراعة هذا العضو الهام لكي تعيش حياة طبيعية ولأنها في حاجة إلى العثور على متبرع تغوص دينا الشربيني (ريم) في رحلة البحث عن متبرع.

ونظرًا إلى الأحداث المختلفة والمشوقة تساءل عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عن كل تفاصيل العمل خاصة عدد حلقاته.

عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث أن عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل هي 15 حلقة.

أبطال مسلسل “لا تُرد ولا تُستبدل”

مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

دينا الشربيني تروج لمسلسل لا ترد ولا تستبدل

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد أعربت عن سعادتها وحماسها الكبيرة لطرح أولي حلقات مسلسلها الجديد "لا ترد ولا تستبدل" مع النجم أحمد السعدني.

وقالت الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "متحمسة جدًّا إنكم تشوفوا أولي حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل النهاردة على منصة شاهد".

وأفصحت الممثلة عن قرار اتخذته مع المخرجة مريم أبو عوف لدعم الصناعة المصرية، فقالت: "حابة أشارككم قرار أخدته مع المخرجة الجميلة مريم أبو عوف، قررنا طول المسلسل ألبس بس من براندات مصرية لبس... شنط... أحذية... وإكسسوارات".

وتابعت: "حابة ندعم الصناعة المصرية ونوري الناس قد إيه عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم فخورين ببلدنا... وبالناس اللي بتشتغل من قلبها".

كما حرصت الممثلة على ذكر جميع العلامات التجارية المصرية التي قامت بارتدائها خلال حلقات المسلسل.

