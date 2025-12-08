لمخالفة اللوائح والسلوك، فصل طالبين بكلية التمريض في جامعة بنها لمدة عام

18 حجم الخط

أعلنت كلية التمريض بجامعة بنها صدور قرارات تأديبية بحق اثنين من طلاب المستوى الأول ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، واعتماد القرارات من مجلس تأديب الطلاب.

فصل طالبين من كلية التمريض بجامعة بنها لمدة عام جامعي

وصرّحت كلية تمريض بنها أن القرارات تضمنت فصل الطالبين من الكلية خلال العام الجامعي 2025/2026، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية، حيث شملت العقوبة كلًا من محمد مدحت غنيم عطية ومحمد مصطفى سيد مغاوري، وكلاهما مقيد بالمستوى الأول.

وأكدت كلية التمريض أن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي في إطار تطبيق اللوائح الجامعية المنظمة للعملية التعليمية، والحفاظ على الانضباط داخل الحرم الجامعي، مشددة على التزامها بضمان بيئة تعليمية يسودها الاحترام والانضباط لكافة الطلاب.

وأوضحت الكلية أن أي مخالفة اللوائح والسلوكيات الجامعية سيتم التعامل معها بحزم، حفاظًا على القيم الأكاديمية ورسالة الجامعة التعليمية.

رئيس جامعة بنها: الإعلان عن العقوبات يأتي كوسيلة ردع

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الإعلان عن العقوبات يأتي كوسيلة ردع وتأكيد ضرورة الالتزام بالقيم الأخلاقية والقواعد المنظمة لسلوك الطلاب داخل الحرم الجامعي.

أضاف رئيس جامعة بنها: إن الالتزام والانضباط هما ركيزتان أساسيتان في رسالتها التعليمية والأخلاقية، ولن يُسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بقيم المؤسسة الجامعية.

يذكر أن كليتي الآداب و الفنون التطبيقية بجامعة بنها قد أصدرتا أمس قرارا بفصل 6 طلاب بفرق دراسية مختلفة بسبب الخروج عن الأعراف والتقاليد الجامعية

