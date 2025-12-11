تعيين طه عاشور نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتور طه حسن مختار عبد الفتاح عاشور أستاذ هندسة المنشآت الزراعية والتحكم البيئي بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور طه عاشور متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.

وشدد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، على أهمية المتابعة الدقيقة لمنظومة اختبارات التحول الرقمي، وضرورة تسخير جميع الإمكانيات المطلوبة أثناء تفعيل منظومة المتابعة والمراقبة بـالذكاء الاصطناعي، والتي تتم من خلال وحدة التدريب المركزية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وجاء ذلك خلال فعاليات البث التجريبي لتفقد سير اختبارات أساسيات التحول الرقمي، والتي خاضها ٦٤ متدربًا من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات والتخصصات بجامعة بنها.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلي بالجامعة بكامل اللوجستيات والبنية الأساسية اللازمة لضمان جودة عملية المتابعة والمراقبة، مضيفًا أنه تم تزويد هذه المعامل بأحدث أنواع كاميرات المراقبة، حيث جرى البدء بتركيب ٦٠ كاميرا، على أن يتم دعم المنظومة بإضافة ٦٠ كاميرا جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز كفاءة منظومة الاختبارات الرقمية.

