إنتر ميلان يفوز على جنوى 2-1 ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

انتهت مباراة فريق إنتر ميلان أمام مضيفه جنوى بنتيجة 2-1 للإنتر، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي إنتر ميلان، يان أوريل بيسيك في الدقيقة 6 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 38، بينما أحرز فيتور أوليفيرا هدف جنوى في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة يرفع إنتر ميلان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد جنوى عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

تشكيل إنتر ميلان أمام جنوى

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، مانويل أكانجي، يان أوريل بيسيك.

خط الوسط: رلوس أوجستو، بيتار سوتشيتش، بيوتر زيلينسكي، نيكولو باريلا، لويس هنريكي.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، بيو ايسبوسيتو.

فوز ليتشي على بيزا

حقق فريق ليتشي فوزًا مستحقًّا على حساب مضيفه بيزا كالتشيو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدف الفوز الوحيد لصالح ليتشي اللاعب نيكولا شتوليتش في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فريق ليتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد بيزا عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

خسارة نابولي من أودينيزي

خسر فريق نابولي أمام مضيفه أودينيزي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب بلونيرجي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل يورجن إيكيلينكامب هدف فريق أودينيزي في شباك نابولي في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع فريق أودينيزي رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يتجمد رصيد نابولي عند 31 نقطة في المركز الثاني.

