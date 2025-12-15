يوفنتوس يفقد نجمه أمام روما في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن مدرب اليوفي لوتشيانو سباليتي، تلقى صدمة قبل المواجهة المرتقبة ليوفنتوس أمام روما، المقرر لها السبت المقبل بالكالتشيو، وهي فقد خدمات الهولندي تيون كوبمينرز.

يوفنتوس ضد روما

وتأكد غياب كوبمينرز الذي شغل مركز المدافع الثالث بانتظام، منذ تولي سباليتي، المهمة الفنية، عن مباراة روما بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل يوفنتوس، المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن روما رابع الترتيب.

وكان لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، تلقى نبأ سارا، بعد تعافي لاعبه البرازيلي جليسون بريمر، ومشاركته ضد بولونيا، بعد غياب دام 78 يوما عن الملاعب.

وشارك بريمر أساسيًا في 4 من أول 5 مباريات لليوفي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه غاب منذ ذلك الحين عن 9 مباريات متتالية في الدوري، و15 مباراة في جميع المسابقات، بعد تعرضه لإصابة في الغضروف المفصلي في سبتمبر الماضي.

ولم يشارك بريمر مع فريق يوفنتوس منذ تعادل الفريق 1-1 مع أتالانتا في 27 سبتمبر، لكنه بعد 78 يومًا، شارك كبديل في الشوط الثاني خلال مباراة بولونيا في الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد فاز على بافوس القبرصي بهدفين نظيفين على ملعب "أليانز" الأسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل يوفنتوس أمام بافوس

وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: جريجوريو.

خط الدفاع: كالولو - كيلي - كووبميينيرز.

خط الوسط: مكيني - لوكاتيلي - ميريتي - كامبياسو.

خط الهجوم: زيجروفا - جوناثان ديفيد - يلدز.

