لاوتارو مارتينيز: هدف إنتر ميلان التتويج بلقب الكالتشيو

تحدث لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان، عن هدف فريقه في مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2025-2026.

هدف إنتر ميلان

وقال لاوتارو في تصريحات لقناة "دازن": "هذا يعني الكثير، لقد عدنا إلى القمة بفضل العمل الجاد والتضحيات التي قدمناها، وبغض النظر عما يقوله الناس عنا، فإننا نركز على أنفسنا، ونعمل بجد، ونسعى للتطور، ونأمل أن نسعد جماهيرنا".

وأضاف: "الجميع يتحدث عن إنتر منذ سنوات لأننا نقدم أداءً جيدًا. من الطبيعي أن يكون هناك نقد وإشادة".

وواصل المهاجم: "نحن فريق يدرك نقاط قوته، ونسعى دائمًا لضمان بقاء إنتر في القمة. قد يبدو الأمر مكررًا، لكن هذا ما نفعله. الرسالة في غرفة الملابس واضحة، نريد تحقيق ذلك".

وأتم: "إنها رسالة لأنفسنا. كما أقول دائمًا، نحن من نبذل الجهد ونحن من نحاول إعادة إنتر إلى مكانته الطبيعية، لذا فإنني أتحدث إلى الفريق، هدفنا في النهاية التتويج بلقب الدوري الإيطالي".

حقق الإنتر فوزا مثيرا على حساب جنوى، بنتيجة 2-1، وسجل هدفي إنتر ميلان، يان أوريل بيسيك في الدقيقة 6 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 38، بينما أحرز فيتور أوليفيرا هدف جنوى في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد جنوى عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

تشكيل إنتر ميلان أمام جنوى



حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، مانويل أكانجي، يان أوريل بيسيك.

خط الوسط: رلوس أوجستو، بيتار سوتشيتش، بيوتر زيلينسكي، نيكولو باريلا، لويس هنريكي.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، بيو ايسبوسيتو.

