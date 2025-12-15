الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

التلفزيون المغربي: ارتفاع عدد قتلى السيول في إقليم آسفي إلى 37

ارتفاع عدد قتلى
ارتفاع عدد قتلى السيول في إقليم آسفي إلى 37
18 حجم الخط

أعلن التلفزيون الرسمي المغربي، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى السيول في إقليم آسفي إلى 37 شخصًا.

وكانت السلطات المغربية، أعلنت أمس الأحد، أن عدد الوفيات من جراء السيول في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، ارتفع إلى 14 شخصًا. 

وقالت السلطات المغربية، في بيان أمس إن الفيضانات الاستثنائية أودت بحياة 14 شخصًا على الأقل وتسببت في إصابة 32 آخرين في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي.

غمر نحو 70 منزلًا ومتجرًا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرقات

وأوضحت السلطات، في بيان أمس، أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلًا ومتجرًا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرقات في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ لإغاثة المتضررين.

وأفادت بأنه تم إسعاف 20 شخصًا آخرين يخضعون حاليًّا للعناية الطبية في مستشفى محمد الخامس بآسفي.

وأعلنت السلطات وفق إعلام محلي، تعليق الدراسة بمدينة آسفي والنواحي بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعبئة شاملة للوسائل اللوجيستية والموارد البشرية

في مواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، باشرت السلطات وكافة القطاعات المعنية بكل التدابير الطارئة، مع تعبئة شاملة للوسائل اللوجيستية والموارد البشرية، لضمان التدخل الفوري ومساعدة المتضررين.

وتشمل هذه الجهود البحث عن مفقودين محتملين وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات الخدمات الأساسية بالإقليم.

وخلال الأيام الماضية شهدت عدة مدن مغربية تساقطات مطرية غزيرة، إلى جانب هطول كثيف للثلوج في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إقليم آسفي آسفي السيول الفيضانات الاستثنائية المحيط الأطلسي الاحوال الجوية

مواد متعلقة

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

مصرع وإصابة 46 شخصا جراء سيول ضربت مدينة آسفي المغربية (فيديو)

كارثة جوية تضرب الشرق الأوسط خلال 24 ساعة وتحذيرات من سيول وفيضانات

الأرصاد: سيول ورعد ورياح قوية تضرب هذه المناطق اليوم

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

علاء مبارك يوجه رسالة مواساة إلى عائلة زعيم الأغلبية الأسبق بالبرلمان محمد عبد اللاه

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 15-12-2025

الدينار الأردني يسجل 67.16 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات الإثنين

6560 جنيها لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads