كارثة جوية تضرب الشرق الأوسط خلال 24 ساعة وتحذيرات من سيول وفيضانات

أعلنت هيئات الأرصاد الجوية في عدد من دول الشرق الأوسط، أن عاصفة "بايرون" العنيفة، باتت على بعد 24 ساعة فقط من منطقة الشرق الأوسط، بعد أن ضربت قبرص واليونان وتسببت في أضرار عنيفة بهما.

وتوقعت هيئات الأرصاد وفق تقرير نشرته "روسيا اليوم"، من أن العاصفة بايرون ستصل الشرق الأوسط عدا الأربعاء، وربما تستمر لعدة أيام، وسط مخاوف من تسببها في أضرار جوية كارثية ببعض المناطق شرق البحر المتوسط مثل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة واحتمال حدوث سيول وفيضانات.. ووفق التقرير فإن بعض دول الشرق الأوسط ربما تتأثر بتلك عاصفة على النحو التالي.

الأردن: تتأثر المملكة تدريجيًّا بامتداد منخفض جوي اعتبارًا من يوم الأربعاء، مما يؤدي إلى أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا. من المحتمل أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، مما قد يؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما في ذلك الأغوار والبحر الميت.

فلسطين: تستعد سلطات الطوارئ والإنقاذ لموجة الأمطار المتوقعة يوم الأربعاء، مع تحذيرات من فيضانات مفاجئة ورياح قوية في عدة مناطق.

سوريا ولبنان: من المتوقع أن تؤثر العاصفة في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك أجزاء من سوريا ولبنان.

وتستند التحذيرات في الشرق الأوسط إلى ما خلفته "بايرون" من دمار واضح في اليونان وقبرص خلال الأيام الماضية. ففي اليونان، تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات أغرقت قاعدة الجناح القتالي 112 الجوية في إليفسينا، حيث غمرت المياه حظائر طائرات حساسة تستخدم لصيانة طائرات رسمية، بينها طائرات رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ما استدعى إجراءات طارئة لحماية المعدات.

