وفد روسيا يصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات شيربا لمجموعة العشرين

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الوفد الروسي وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات الأولى بصيغة "شيربا" بتولي الرئاسة الأمريكية في 15-16 ديسمبر لعام 2026 لمجموعة العشرين ولمدة عام.

الوفد الروسي يصل واشنطن

وقال سفير البعثة الخاصة بوزارة الخارجية الروسية مراد بيردييف عبر قناته على "تلجرام": "تبدأ الرئاسة الأمريكية لعام 2026 عملها في مجموعة العشرين. في 15-16 ديسمبر، ستعقد في واشنطن بالتوازي الاجتماعات الأولى لشيربا وممثلي المالية لأعضاء المنتدى.

وأضاف بيردييف أنه انضم إلى الوفد كنائب لـ "الشيربا"، وإلى جانب موظفي إدارة الرئيس ووزارتي الخارجية والمالية، وكذلك سفارة روسيا لدى واشنطن.

اجتماعات مجموعة العشرين في أمريكا

وتولت الولايات المتحدة رسميا رئاسة مجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2025، لترأس أعمال المنتدى خلال عام 2026.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا أن القمة القادمة للمجموعة ستعقد في ولاية فلوريدا عام 2026.

وحددت الولايات المتحدة مجالات أجندة رئيسية لرئاستها، تشمل إزالة القيود عن الاقتصاد، وبناء سلاسل توريد طاقة ميسورة وآمنة، وإدخال التقنيات الجديدة.

وتأسست مجموعة العشرين عام 1999 كمنتدى غير رسمي لتنسيق جهود أكبر الاقتصادات المتقدمة والنامية للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي. وتوسع نطاق اهتماماتها مع مرور السنين ليشمل قضايا جيوسياسية أوسع.

تضم المجموعة حاليا 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وتمثل دول مجموعة العشرين مجتمعة حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة العالمية.

