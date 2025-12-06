السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد: سيول ورعد ورياح قوية تضرب هذه المناطق اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
18 حجم الخط

 حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية عنيفة متوقعة اليوم السبت، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع استمرار فرص الأمطار والرياح القوية التي قد تصل إلى حد العواصف الترابية على بعض المناطق.

خطر السيول والرمال المثارة في هذه المناطق

 أكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم قد يصاحبها تكون السحب الرعدية، مع احتمالية تشكل السيول على مناطق من: شبه جزيرة سيناء، محافظة البحر الأحمر، الطرق المؤدية من وإلى وسط وجنوب الصعيد. 

كما حذرت الأرصاد من نشاط الرياح القوية المصاحبة للسحب، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، بالإضافة إلى توقع ضربات للبرق مع السحب الرعدية. 

 اضطراب الملاحة في خليجي السويس والعقبة

وفيما يخص الملاحة البحرية، أشار البيان إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة في خليجي العقبة والسويس والبحر الأحمر، بسبب نشاط الرياح كما نبهت الهيئة إلى توقع تشكل الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

وأعلنت هيئة الأرصاد أن اليوم يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة كالتالي: 

النهار: طقس خريفي معتدل الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الليل: طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويزيد النشاط الملحوظ للرياح من الإحساس ببرودة الطقس على مدار اليوم.

اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وشبورة مائية، حالة الطقس غدا السبت

طقس دونت مكس، خريف بالنهار وشتاء بالليل، أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق، واضطراب بالملاحة بخليجي العقبة والسويس

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي: 

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 8

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم السبت

مواد متعلقة

رعدية تصل إلى سيول، الأرصاد تحذر من غزوة أمطار تضرب شمال وجنوب مصر

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

طلعوا الشتوي، الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

غزيرة ورعدية، تحذير من الأمطار غدا على هذه المناطق

اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وشبورة مائية، حالة الطقس غدا السبت

درجات الحرارة غدا السبت في مصر

سيول وضربات للبرق، تحذير عاجل من حالة الطقس غدا السبت

طقس السبت، تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح المثيرة للأتربة والرمال

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

احذر من أضرار القاتل الصامت، استشاري يكشف 5 خرافات خطيرة بشأن أمراض القلب

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads