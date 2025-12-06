الأرصاد: سيول ورعد ورياح قوية تضرب هذه المناطق اليوم

18 حجم الخط

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية عنيفة متوقعة اليوم السبت، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع استمرار فرص الأمطار والرياح القوية التي قد تصل إلى حد العواصف الترابية على بعض المناطق.

خطر السيول والرمال المثارة في هذه المناطق

أكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم قد يصاحبها تكون السحب الرعدية، مع احتمالية تشكل السيول على مناطق من: شبه جزيرة سيناء، محافظة البحر الأحمر، الطرق المؤدية من وإلى وسط وجنوب الصعيد.

كما حذرت الأرصاد من نشاط الرياح القوية المصاحبة للسحب، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، بالإضافة إلى توقع ضربات للبرق مع السحب الرعدية.

اضطراب الملاحة في خليجي السويس والعقبة

وفيما يخص الملاحة البحرية، أشار البيان إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة في خليجي العقبة والسويس والبحر الأحمر، بسبب نشاط الرياح كما نبهت الهيئة إلى توقع تشكل الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

وأعلنت هيئة الأرصاد أن اليوم يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة كالتالي:

النهار: طقس خريفي معتدل الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الليل: طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويزيد النشاط الملحوظ للرياح من الإحساس ببرودة الطقس على مدار اليوم.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 8

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

