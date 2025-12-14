سفير الهند بالقاهرة: أصبحنا ثالث أكبر اقتصاد عالمي ونخطط لرؤية 2047

18 حجم الخط

أكد سوريش كي ريدي، سفير الهند في القاهرة، أن بلاده حققت إنجازات هامة خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت ثالث أكبر اقتصاد عالمي، مشيرًا إلى أن الطريق ما زال طويلًا في إطار التخطيط لرؤية 2047 التي تمثل الاحتفال بالذكرى المئوية لاستقلال الهند.

وأوضح أن الشعب الهندي هو السر الحقيقي وراء هذا النجاح، وأن الاستثمار في الإنسان والتعليم كان محورًا أساسيًا للوصول إلى ما هي عليه الهند اليوم.

التعليم والتكنولوجيا الرقمية محور نجاح الهند وتمكين الشباب قاد التحول الاقتصادي والاجتماعي

أشار السفير إلى أن الهند ركزت على تقديم تعليم عالي الجودة، مع الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، وتمكين الشباب من الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا ساهم في تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي، وجعل الهند دولة رائدة في المجال التكنولوجي وقادرة على إعادة صياغة مستقبلها الرقمي.

كما أشار إلى أن استثمار الهند في كل روبية بشكل فعال ساهم في تحقيق إنجازات علمية وتقنية، مثل الوصول إلى القمر عام 2023.

1.3 مليار مستخدم للإنترنت وبرنامج “الهند الرقمية” يعزز الشمول التكنولوجي

كشف سوريش كي ريدي أن برنامج «الهند الرقمية» الذي أُطلق عام 2014 ساهم في وصول خدمات الإنترنت إلى نحو 92% من الشعب الهندي، مما دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع عدد مستخدمين يصل إلى 1.3 مليار شخص واستهلاك بيانات يفوق الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعين يوميًا.

وأكد أن هذا التوسع في الإنترنت ساعد على خلق بيئة خصبة للشركات الناشئة، التي تجاوز عددها 100 ألف شركة، مع مشاركة النساء في نحو 10% منها.

الشراكة مع مصر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية والابتكار

أوضح السفير أن مصر والهند تعملان كشريكين طبيعيين، خاصة مع تقارب التركيبة العمرية للشباب في البلدين، وأن التكنولوجيا تمثل أداة لتسهيل مسارات التنمية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 5 مليارات دولار، مع توقع زيادتها خلال الفترة المقبلة في مجالات التكنولوجيا والدواء والأمصال، مؤكدًا العمل على بناء جسور قوية بين رواد الأعمال والمشروعات الناشئة في البلدين، وتحقيق شراكات مستدامة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

مصر تستعد لاستضافة قمة الذكاء الاصطناعي وفرص استثمارية متزايدة للشركات الهندية

نوه السفير إلى أن مصر غنية بالقدرات والمهارات، وأن العديد من الشركات الهندية لديها رغبة قوية في الاستثمار والعمل بالسوق المصرية، مع وجود انبهار بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد أن القمة المقبلة للذكاء الاصطناعي تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.