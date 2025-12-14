الزمالك ينهي أزمة عدي الدباغ بعد الشكوى واللاعب يعود للقاهرة

18 حجم الخط

كشف الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك نجح في إنهاء أزمة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ خلال الساعات الماضية، بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة مع اللاعب من أجل احتواء الموقف وحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

أزمة عدي الدباغ في الزمالك

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: “شهدت الساعات الماضية صرف جزء من مستحقات عدي الدباغ المالية، وذلك عقب الإنذار الرسمي الذي أرسله اللاعب إلى إدارة النادي بسبب تأخر صرف مستحقاته، وهو ما دفع مسؤولي الزمالك للتحرك سريعًا، تفاديًا لتفاقم الأزمة أو الدخول في نزاع قانوني قد يضر بالنادي خلال المرحلة المقبلة”.

تابع الغندور: “وأكد مسؤولو نادي الزمالك أن اللاعب عاد إلى القاهرة اليوم الأحد، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب مشاركته مع فلسطين فى كأس العرب، على أن يكون جاهزًا فنيًا وبدنيًا للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة وفق رؤية الجهاز الفني”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات لمباراة الزمالك وحرس الحدود

وتذاع مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.