الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك ينهي أزمة عدي الدباغ بعد الشكوى واللاعب يعود للقاهرة

عدي الدباغ
عدي الدباغ
18 حجم الخط

كشف الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك نجح في إنهاء أزمة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ خلال الساعات الماضية، بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة مع اللاعب من أجل احتواء الموقف وحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

أزمة عدي الدباغ في الزمالك

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: “شهدت الساعات الماضية صرف جزء من مستحقات عدي الدباغ المالية، وذلك عقب الإنذار الرسمي الذي أرسله اللاعب إلى إدارة النادي بسبب تأخر صرف مستحقاته، وهو ما دفع مسؤولي الزمالك للتحرك سريعًا، تفاديًا لتفاقم الأزمة أو الدخول في نزاع قانوني قد يضر بالنادي خلال المرحلة المقبلة”.

تابع الغندور: “وأكد مسؤولو نادي الزمالك أن اللاعب عاد إلى القاهرة اليوم الأحد، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب مشاركته مع فلسطين فى كأس العرب، على أن يكون جاهزًا فنيًا وبدنيًا للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة وفق رؤية الجهاز الفني”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات لمباراة الزمالك وحرس الحدود

وتذاع مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك عدي الدباغ ازمة عدي الدباغ في الزمالك فلسطين كأس العرب موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

مواد متعلقة

خزينة بيراميدز تنتعش بـ2 مليون دولار بعد توديع كأس إنتركونتيننتال

فان دايك يشعل التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول

حكم باراجواياني لإدارة مباراة السعودية والأردن في بطولة كأس العرب

روقا يتخذ خطوة تصعيدية ضد الزمالك

حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2009 أمام اليابان وديا

زيارة محمد صلاح إلى السعودية تثير الجدل.. هل ينضم الفرعون المصري إلى دوري روشن؟.. عروض بمليارات الدولارات بعد توتر العلاقة مع سلوت.. والهلال والاتحاد “الأبرز”

إنتركونتيننتال، رئيس "فيفا" يشيد بأداء بيراميدز ويتسلم القميص التذكاري للفريق المصري

بيراميدز يصل القاهرة اليوم بعد وداعه إنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

ريال مدريد يتقدم على ألافيس بهدف مبابي في الشوط الأول (فيديو)

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: بدء تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

هل نشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب؟ رئيس الشعبة يرد

خدمات

المزيد

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

هل الفتور في العبادة علامة على النفاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads