بيراميدز يصل القاهرة اليوم بعد وداعه إنتركونتيننتال

يعود فريق بيراميدز إلى القاهرة عصر اليوم قادما من الدوحة بقطرلاستئناف مبارياته بالبطولات المحلية بعد وداعه لبطولة كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”.

واستقل فريق بيراميدز طائرته الخاصة قادما من قطر، على أن يحصل الفريق السماوي على راحة سلبية اليوم والانتظام بالتدريبات غدا الإثنين.

موعد مباراة الجونة وبيراميدز في كأس عاصمة مصر

ويلتقي فريقا الجونة وبيراميدز في الساعة 5 مساء يوم السبت 20 ديسمبر ضمن مباريات الجولة الثانية المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر.



مباراة فلامنجو وبيراميدز

وخسر بيراميدز من فريق فلامنجو البرازيلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار مواجهات نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

بهذه النتيجة حصد فلامنجو لقب "كأس التحدي"، وصعد لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال، فيما يودع بيراميدز البطولة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

أهداف مباراة فلامنجو وبيراميدز

وسجل ليو بيريرا الهدف الأول لـ فلامنجو البرازيلي في شباك بيراميدز في الدقيقة 25 من كرة رأسية مميزة.

ثم سجل دانيلو الهدف الثاني لـ فلامنجو البرازيلي في شباك نظيره بيراميدز بالدقيقة 54 من كرة رأسية أيضا.

مباريات بيراميدز في شهر ديسمبر

1- كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز (الجولة 8 بالدوري المصري) (فوز بيراميدز 2-1)

2- بتروجت وبيراميدز يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة 10 بالدوري المصري) (2-2)

3- بيراميدز والبنك الأهلي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة الأولى المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر) (1-6)

4- بيراميدز وفلامنجو بطل قارة أمريكا الجنوبية (بطل كأس ليبرتادوريس) يوم السبت 13 ديسمبر الساعة 7 مساء على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر على كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال) (0-2)

5 - الجونة وبيراميدز يوم السبت 20 ديسمبر الساعة 5 مساء (الجولة الثانية المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).

6 - بيراميدز والإسماعيلي يوم الخميس 25 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة الثالثة المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).

