حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2009 أمام اليابان وديا

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو
أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، تشكيل الفريق الذي يخوض المباراة الودية أمام منتخب اليابان، والمقرر إقامتها على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

تشكيل منتخب مصر مواليد 2009 أمام اليابان وديًا

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:
مالك عمرو

خط الدفاع:
عادل علاء – آدم يوسف – سيف الدين تامر – محمد السيد “الديزل”

خط الوسط:
أحمد بشير – عمر عبد الرحمن – محمد جمال

خط الهجوم:
دانيال تامر – خالد مختار – أحمد صفوت

 

 

ويخوض المنتخب الوطني، مواليد 2009، وديتين أمام اليابان يومي 14 و17 من الشهر الحالي ضمن برنامج الإعداد الخاص به.

 

منتخب مصر مواليد 2009 يتعادل مع إنبي 2007 في ثاني التجارب الودية

وتعادل منتخب مصر مواليد 2009 مع فريق إنبي مواليد 2007 بهدف لكل فريق، في ثانية تجارب المنتخب الودية، خلال معسكره الحالي.

وسجل سيف كريم هدف الفراعنة الصغار.

وأشرك الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسين عبداللطيف، عددًا كبيرًا من اللاعبين بهدف منح الفرصة لأكبر عدد ممكن وتجربة أكثر من عنصر خلال اللقاء.

منتخب 2009 يفوز على الجونة 2007 وديا

وكان المنتخب قد خاض أولى مبارياته الودية أمام الجونة مواليد 2007، وحقق الفوز بأربعة أهداف نظيفة، على ملاعب مركز المنتخبات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث سجل مازن وائل هدفين، وأضاف أدهم حسيب ومحمد جمال هدفًا لكل منهما.

