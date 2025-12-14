خزينة بيراميدز تنتعش بـ2 مليون دولار بعد توديع كأس إنتركونتيننتال

18 حجم الخط

انتعشت خزينة نادي بيراميدز بمبلغ 2 مليون دولار، بعد توديع كأس إنتركونتيننتال من دور نصف النهائي علي يد فلامنجو البرازيلي.

كأس إنتركونتيننتال

وتنص لائحة بطولة كاس القارات للاندية على حصول الفريق الخاسر من مباراة بيراميدز وفلامنجو بدور نصف النهائي على 2 مليون دولار، علي ان ينتظر الفائز مكافآة مالية ضخمة عقب التأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وتاهل بيراميدز إلى نصف نهائي الإنتركونتينينتال عقب فوزه على أهلي جدة السعودي بنتيجة (3-1)، محققًا لقب "كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ".

بينما صعد فلامنجو البرازيلي بعدما تٌوج بلقب كأس الأمريكيتين بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي.

جوائز كأس إنتركونتيننتال

ويحصد بطل النسخة الجارية من كأس إنتركونتيننتال على 5 ملايين دولار فيما يحصل الوصيف على مكافأة مالية بقيمة 4 ملايين دولار.

مباراة فلامنجو وبيراميدز

وخسر بيراميدز من فريق فلامنجو البرازيلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار مواجهات نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

بهذه النتيجة حصد فلامنجو لقب "كأس التحدي"، وصعد لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال، فيما يودع بيراميدز البطولة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

ويعود فريق بيراميدز الي القاهرة اليوم قادما من الدوحة بقطر لاستئناف مبارياته بالبطولات المحلية بعد وداعه لبطولة كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”.

حيث استقل فريق بيراميدز طائرته الخاصة قادما من قطر على أن يحصل الفريق السماوي علي راحة سلبية اليوم والانتظام بالتدريبات غدا الإثنين.

موعد مباراة الجونة وبيراميدز في كأس عاصمة مصر

ويلتقي فريقا الجونة وبيراميدز في الساعة 5 مساء يوم السبت 20 ديسمبر ضمن مباريات الجولة الثانية المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر.

