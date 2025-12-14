هشام عطوة يتفقد مركز الهناجر للفنون وعرض "الأرتيست" قريبا (صور)

18 حجم الخط

تفقد المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، اليوم الأحد، مركز الهناجر للفنون أحد الصروح الثقافية والفنية التابعة للقطاع.

المخرج هشام عطوة

ووجه عطوة بضرورة تحسين الخدمات ومتابعة واستمرار أعمال الصيانة من أجل رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمركز، ورفع جاهزية الأصول والمرافق، وضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

مركز الهناجر للفنون

يشار إلى أنه يستعد مركز الهناجر للفنون، لتقديم عرض "أرتيست" وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه العرض على المستويين الجماهيري والنقدي.

أبطال مسرحية الأرتيست

ويشارك فى البطولة كل من: هايدي عبد الخالق، إيهاب بكير، فاطمة عادل، محمد زكي، محمود الحلواني، أحمد الجوهري، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبدالعزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

العرض ديكور فادي فوكيه، أزياء أميرة صابر ومحمد ريان، مكياج إسلام عباس، وشارك في التأليف أسماء السيد، مخرج مساعد محمود حلواني، بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشي، والعرض من تأليف وإخراج محمد زكي.

