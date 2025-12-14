18 حجم الخط

توفي منذ قليل، الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، عن عمر 76 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

وأعلنت أميرة خواسك أرملة عرب، عبر حسابها على بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاته، قائلة: توفي إلى رحمة الله تعالى العالم الجليل والإنسان النبيل زوجي وصديقي وحبيبي الدكتور محمد صابر عرب، بعد معاناة طويلة مع المرض.. أشهد الله أنه كان نعم الزوج والصديق والإنسان، تقام صلاة الجنازة على روحه الطاهرة غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

يذكر أن محمد صابر إبراهيم عرب، هو وزير الثقافة في حكومة حازم الببلاوي، 16 يوليو 2013، وكان وزيرًا للثقافة في حكومة كمال الجنزوري، ديسمبر 2011، وهو أستاذ تاريخ العرب الحديث جامعة الأزهر، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وكان عضوًا بالمجلس القومي للمرأة.

