الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

محمد صابر عرب
محمد صابر عرب
18 حجم الخط

توفي منذ قليل، الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، عن عمر 76 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق 

وأعلنت أميرة خواسك أرملة عرب، عبر حسابها على بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاته، قائلة: توفي إلى رحمة الله تعالى العالم الجليل والإنسان النبيل زوجي وصديقي وحبيبي الدكتور محمد صابر عرب، بعد معاناة طويلة مع المرض.. أشهد الله أنه كان نعم الزوج والصديق والإنسان، تقام صلاة الجنازة على روحه الطاهرة غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

 

يذكر أن محمد صابر إبراهيم عرب، هو وزير الثقافة في حكومة حازم الببلاوي، 16 يوليو 2013،  وكان وزيرًا للثقافة في حكومة كمال الجنزوري، ديسمبر 2011،  وهو أستاذ تاريخ العرب الحديث جامعة الأزهر، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وكان عضوًا بالمجلس القومي للمرأة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صابر عرب الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة محمد صابر عرب

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

خدمات

المزيد

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

احتفالا بمولده، أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله

دار الإفتاء عن واقعة التنمر على أحمد السقا: إثم عظيم يقع ضمن كبائر الذنوب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads