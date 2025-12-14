كريم وعز والسقا، أبرز النجوم الغائبين عن دراما رمضان 2026

18 حجم الخط

على قدم وساق يقوم عددًا من النجوم بتصوير أعمالهم الدرامية المقرر أن يخوضون بها السباق الرمضاني لعام 2026، ولكن هناك بعض الفنانين الذين قرروا عدم الظهور في سباق رمضان 2026.

محمد رمضان يغيب للعام الثالث على التوالي

وللعام الثالث على التوالي يغيب الفنان محمد رمضان عن سباق دراما رمضان 2026، موضحًا أنه منشغل هذا العام بعدة مشاريع سينمائية مهمة، إلى جانب جولات حفلاته داخل مصر وخارجها، ما جعله غير قادر على الالتزام بعمل درامي ضخم خلال الموسم، ورغم ذلك هناك عددًا من الأخبار التي تم تداولها عن ظهوره في جزء ثانٍ من برنامج "مدفع رمضان" الذي قدّمه عام 2025، وحقق نسب مشاهدة عالية.

أحمد السقا

وقرر الفنان أحمد السقا الغياب عن مسلسلات رمضان 2026، بعد نجاحه في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، مفضلًا التركيز على مشاريع سينمائية على أن يعود بمسلسل جديد في رمضان 2027.

محمد هنيدي

بعدما أعلن الفنان محمد هنيدي خوض سباق رمضان 2026 بمسلسل “قنديل” من تأليف يوسف معاطي إلا أنه خرج بعد ذلك ليعلن تأجيل العمل، وكان آخر أعماله مسلسل شهادة معاملة أطفال في رمضان 2025.

غياب أحمد عز

حتى الأن لم يعلن الفنان أحمد عز عن خوض سباق رمضان 2026، لينضم هو الأخر لقائمة الغائبين عن مسلسلات رمضان، ومثله الفنان كريم عبدالعزيز الذى كان أخر عمل له مسلسل "الحشاشين".

يحيى الفخراني

ويغيب الفنان يحيى الفخراني للعام الثاني بعد تقديمه مسلسل "عتبات البهجة" عام 2024، وهو يحضر حاليًا لعمل درامي ضخم مخصص لرمضان 2027.

أحمد مكي

يغيب الفنان أحمد مكي عن الدراما التلفزيونية العام المقبل بعد مشاركته في مسلسل "الغاوي" في رمضان الماضي دون تحقيق نجاح كبير، مفضلًا العودة للأعمال السينمائية بعد غياب استمر 13 عامًا، وكان آخر ظهور سينمائي له في فيلم "سمير أبو النيل" عام 2013.

هنا الزاهد

وبسبب عدم وجود سيناريو جيد قررت الفنانة هنا الزاهد عدم الظهور في سباق رمضان 2026، رغم تلقيها عددًا من العروض لكنها لم تجد من بينها سيناريو جيد.

دنيا سمير غانم

كما تغيب دنيا سمير غانم عن سباق رمضان 2026 بعد آخر أعمالها العام الماضي "عايشة الدور"، ولم تعلن خوض سباق رمضان 2026.

