الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كريم وعز والسقا، أبرز النجوم الغائبين عن دراما رمضان 2026

كريم وعز والسقا
كريم وعز والسقا
18 حجم الخط

على قدم وساق يقوم عددًا من النجوم بتصوير أعمالهم الدرامية المقرر أن يخوضون بها السباق الرمضاني لعام 2026، ولكن هناك بعض الفنانين الذين قرروا عدم الظهور في سباق رمضان 2026. 

محمد رمضان يغيب للعام الثالث على التوالي

وللعام الثالث على التوالي يغيب الفنان محمد رمضان عن سباق دراما رمضان 2026،  موضحًا أنه منشغل هذا العام بعدة مشاريع سينمائية مهمة، إلى جانب جولات حفلاته داخل مصر وخارجها، ما جعله غير قادر على الالتزام بعمل درامي ضخم خلال الموسم، ورغم ذلك هناك عددًا من الأخبار التي تم تداولها عن ظهوره في جزء ثانٍ من برنامج "مدفع رمضان" الذي قدّمه عام 2025، وحقق نسب مشاهدة عالية. 

أحمد السقا 

وقرر الفنان أحمد السقا الغياب عن مسلسلات رمضان 2026، بعد نجاحه في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، مفضلًا التركيز على مشاريع سينمائية على أن يعود بمسلسل جديد في رمضان 2027.

محمد هنيدي 

بعدما أعلن الفنان محمد هنيدي خوض سباق رمضان 2026 بمسلسل “قنديل” من تأليف يوسف معاطي إلا أنه خرج بعد ذلك ليعلن تأجيل العمل، وكان آخر أعماله مسلسل شهادة معاملة أطفال في رمضان 2025. 

غياب أحمد عز

حتى الأن لم يعلن الفنان أحمد عز عن خوض سباق رمضان 2026، لينضم هو الأخر لقائمة الغائبين عن مسلسلات رمضان، ومثله الفنان كريم عبدالعزيز الذى كان أخر عمل له مسلسل "الحشاشين".

يحيى الفخراني

ويغيب الفنان يحيى الفخراني للعام الثاني بعد تقديمه مسلسل "عتبات البهجة" عام 2024، وهو يحضر حاليًا لعمل درامي ضخم مخصص لرمضان 2027. 

أحمد مكي

يغيب الفنان أحمد مكي عن الدراما التلفزيونية العام المقبل بعد مشاركته في مسلسل "الغاوي" في رمضان الماضي دون تحقيق نجاح كبير، مفضلًا العودة للأعمال السينمائية بعد غياب استمر 13 عامًا، وكان آخر ظهور سينمائي له في فيلم "سمير أبو النيل" عام 2013.

هنا الزاهد

وبسبب عدم وجود سيناريو جيد قررت الفنانة هنا الزاهد عدم الظهور في سباق رمضان 2026، رغم تلقيها عددًا من العروض لكنها لم تجد من بينها سيناريو جيد.

دنيا سمير غانم

كما تغيب دنيا سمير غانم عن سباق رمضان 2026 بعد آخر أعمالها العام الماضي "عايشة الدور"، ولم تعلن خوض سباق رمضان 2026. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسلات رمضان 2026 سباق رمضان 2026 كريم عبدالعزيز أحمد عز أحمد السقا دنيا سمير غانم اخبار الفن

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2026، أحمد أمين يدخل ديكور مسلسل النص اليوم

مسلسلات رمضان 2026، حمادة هلال يتلقى عرضًا بالزواج من ملكة الجان بالمداح 6

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس بهدف هالاند في الشوط الأول

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

يوفر 23.2 مليار دولار عائدات لمصر، خبير يوجه نداء للمجموعة الاقتصادية بالحكومة بشأن التعليم

مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads