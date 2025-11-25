الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "هي.. أصل الحكاية"

ملتقى الهناجر الثقافي
ملتقى الهناجر الثقافي
يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال شهر نوفمبر الجاري، ملتقى الهناجر الثقافي الشهري، بعنوان "هي.. آصل الحكاية" إلى جانب قراءة في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، فى السابعة من مساء غد الأربعاء بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

ملتقى الهناجر الثقافي 

يتحدث فى الملتقى الدكتور محمود حجازي أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان سابقا، المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة فيفيان أحمد فؤاد عشماوي أستاذ علم النفس الطبي كلية الآداب جامعة حلوان، الدكتورة آلاء فوزي عبد اللطيف مديرة وحدة العلاقات الدولية بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

 

وتدير الملتقي الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.

كما يتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "كلاسيكيات" بقيادة المايسترو داليا إيهاب يونس، يهدف هذا النوع من الفن الذى تقدمه الفرقة، إلى تقديم فن الأكابيلا والفنون الكلاسيكية باللهجة المصرية، وفي سياق يمكن للجمهور المصري أن يتفاعل معه ويتذوقه.

