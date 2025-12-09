الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

بمسلسل المداح

مسلسلات رمضان 2026، حمادة هلال يتلقى عرضًا بالزواج من ملكة الجان بالمداح 6

حمادة هلال
حمادة هلال
18 حجم الخط

مسلسلات رمضان 2026، تشهد أحداث الجزء السادس من مسلسل المداح الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال،  المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026، عرضًا بالزواج من ملكة الجان، مما يزيد من عدائه لهم، ويقرر التخلص منهم نهائيًا.

وسافر الفنان حمادة هلال للمغرب لتصوير عدد من مشاهد الجزء السادس من مسلسل المداح، وعلمت فيتو أن المشاهد التي سيتم تصويرها في المغرب عبارة عن مقابلة صابر الذي يقوم بدوره حمادة هلال لملك الجان الذي يلعب دوره الفنان مفيد عاشور.

ظهور الدكتور سميح 

ويحمل الجزء السادس من مسلسل المداح العديد من المفاجآت أولها ظهور الدكتور سميح الذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

 

 

وكان أبطال الجزء السادس من مسلسل المداح، قد سافروا نهاية الشهر الماضي إلى بعض المحافظات لتصوير المشاهد الخارجية للعمل، التي استغرق تصويرها أسبوعين.

مسلسل المداح

يذكر أن مسلسل "المداح 6" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

