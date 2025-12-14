أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يستقر محليا.. مؤشر صناديق الاستثمار في البورصة المصرية يسجل 6475 جنيها.. اقتصادية قناة السويس تعلن جذب 13 مليار دولار استثمارات محلية وأجنبية

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

هدوء نسبي في أسعار الذهب اليوم الأحد

واصل سعر جرام الذهب الاستقرار الملحوظ خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لـ آخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

الذهب كأصل استثماري مهم

يُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18 وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6565 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5725 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4920 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 45920 جنيها في محلات الصاغة.

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

بالإضافة إلى أن أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري .

مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأحد

استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب على موقع البورصة المصرية خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 6475 جنيها للعرض.

وترصد “فيتو” لحظيا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6425 جنيها - شراء - للطلب.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6475 جنيها - بيع - للعرض.

ويمكنك معرفته يوميا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا.

يشهد الذهب في البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، نظرًا لدوره كمصدر آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.

وتعتبر البورصة المصرية منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود المستقبلية، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا، وتكمن أهمية التداول في الذهب داخل البورصة في قدرته على تحقيق توازن في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه إحدى الوسائل الفعالة لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

كما أن إدراج الذهب ضمن الأدوات المتاحة في السوق المصري يعكس جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين والمستثمرين.

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية؛ نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالي.



مستثمرو العاشر يناقشون إلغاء فوائد التأمينات مقابل سداد أصل الدين مع قيادات التأمينات الاجتماعية

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا مع مسؤول الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لمناقشة التحديات التي تتعرض لها المصانع مع الهيئة، وذلك بحضور عماد الصاوي رئيس الإدارة المركزية للتأمينات الاجتماعية، حيث ترأس الاجتماع حسن الفندى - مساعد رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية وحضور كل من أيمن رضا الأمين العام للجمعية ومساعد الرئيس للاتصال السياسي والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية بالإضافة إلى مسؤولي التأمينات الاجتماعية وبحضور عدد (100) من المستثمرين ومندوبي الشركات أعضاء الجمعية.

أهمية الدور الذي تقوم به التأمينات الاجتماعية في دعم الاقتصاد الوطني

وأكد الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان أهمية الدور الذي تقوم به التأمينات الاجتماعية في دعم الاقتصاد الوطني والذي يعتبر من أهم الملفات التي تهم المستثمرين، مؤكدًا اتجاه التأمينات الاجتماعية في إثبات جديتها في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.



واضاف خلال الاجتماع أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المصانع المصرية مع الهيئة والتي تمثلت في الروتين والبيروقراطية داخل مكاتب التأمينات والاعتماد على نظام الشباك الواحد والنظام الورقي، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد المتراكمة على المديونيات وكذلك مطالبة الشركات بسداد نسبة 15% من إجمالي قيمة المديونية كشرط أساسي لتنفيذ وتفعيل جدولة مديونية الشركات، بالإضافة إلى بطء السيستم وسقوطه من الشبكة. الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الإجراءات، كما تضمنت التحديات وجود أزمة وتشابك بين اختصاص كل من هيئة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية تجاه العمال.



مطالب بضرورة إلغاء فواتير التأمينات مقابل سداد أصل الدين

كما تضمنت المشكلات مطالب بضرورة إلغاء فواتير التأمينات مقابل سداد أصل الدين، بالإضافة إلى الفصل بين مستحقات الهيئة المفروضة على السيارات التي تستخدم في نقل المواد الخام للمصانع، الأمر الذي أدى إلى لجوء أصحاب المصانع إلى بيع السيارات، لافتًا إلى أن التشدد في اتخاذ الإجراءات يؤدي إلى مشكلات للمصانع.

ومن جانبه أكد رئيس الإدارة المركزية للتأمينات الاجتماعية حرص الهيئة على التواصل مع جمعية المستثمرين بما يحقق الصالح العام للصناعة المصرية، مؤكدًا أن هناك توجهات من رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية بحل المشكلات وتذليل العقبات التي يتعرض لها المستثمرين بما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي.

تعليمات بتشكيل لجنة لمبادلة الأصول

وفيما تعلق بالمشكلات التي تم عرضها خلال الاجتماع أكد "الصاوي" أن الهيئة وكل ما تملكه من قوة تعمل من أجل دعم الاستثمار ونمو الاقتصاد الوطني، كما أننا نواكب التشريعات والقوانين ونتابع مجريات الأمور في السوق لدراسة التحديات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى أننا ندعم الاستثمار كقاطرة للدولة ونعلم أن الظروف الحالية تتطلب المزيد من توفير فرص للاستثمار ونحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك من خلال توفير بيئة جيدة لحل جميع المشكلات وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، لافتا إلى أن رئيس الهيئة أصدر تعليمات بتشكيل لجنة لمبادلة الأصول من أجل تسهيل عملية سداد المتأخرات المفروضة على أصحاب المصانع.

وأضاف أن الهيئة تمتلك نحو 540 مقرا داخل مختلف المحافظات تم دخولهم مرحلة التطوير بهدف إنهاء جميع العقبات التي تواجه أصحاب المصانع، مشيرًا إلى أن الهيئة في مرحلة انتقالية وتطوير كبير، وأن هناك شركات عالمية دخلت معنا في التطوير.

مؤشر الذهب يواصل حصد المكاسب، الأونصة وصلت لـ 4300 دولار

يشهد سوق الذهب العالمي حالة من الاستقرار الحذر خلال التعاملات مع استمرار المعدن النفيس في تحقيق مكاسب جديدة لتصل لمستوى يعد الأعلى تاريخيا.

حيث يواصل الذهب استقراراه عالميا مستقرا عند حاجز الــ 4300 دولار للأوقية، خلال حركة التعاملات مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد حالة القلق في الأسواق العالمية.

تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

ويأتي الارتفاع السابق خلال الأيام الماضية في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، إلى جانب توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

كما أن التحركات الأخيرة في أسعار الذهب تعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في وقت تتصاعد فيه حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، مما يعزز مكانة الذهب كأحد أهم أدوات التحوط ضد الأزمات والتقلبات المالية.

الذهب يواصل الصعود عالميا

ووفقا لبيانات الأسواق الفورية، فمن المرجح استمرار الاتجاه الصاعد خلال المدى القصير، وأشار محللون إلى أن المعدن النفيس قد يتحرك خلال الفترة المقبلة في نطاق يتراوح بين 4,000 إلى 4500 دولار للأوقية، في حال استمرار العوامل الداعمة الحالية.

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية

وأرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها:

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين حول العالم.

بالاضافة الى توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل الذهب خيارًا أكثر جذبا مقارنة بالأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت، حيث إن تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، هو ما يدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت خلال الأيام المقبلة

ورغم المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر، حذر محللون من احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت خلال الأيام المقبلة، في حال صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية تعزز من قوة الدولار، كما أشاروا إلى أن الذهب لا يدر عائدا مباشرا، وبالتالي فإن ارتفاع الفائدة المستقبلية قد يحدّ من مكاسبه.

الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن

ويرى خبراء أن الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية، مؤكدين أن الاتجاه العام ما زال إيجابيا على المدى المتوسط، ومع اقتراب نهاية العام الجارى، يترقب المستثمرون تحركات البنوك المركزية العالمية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لمعرفة المسار القادم لأسعار الذهب والعملات.

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

شهدت أسعار الفضة استقرارا خلال ختام حركة تداولات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الأسواق.

وتعد الفضة من المعادن التي تظهر آفاقا واعدة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما تشهد طلبا عالميًا خلال الأشهر الماضية من المستثمرين والمصانع، حيث أثبت المعدن الأبيض نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي.

الفضة تتحرك ضمن اتجاه صاعد

يجمع الخبراء على أن الفضة صارت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل

كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب.

سعر جرام الفضة عيار 999

سجل جرام الفضة عيار 999 حوالي 89.27 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 958

سجل جرام الفضة عيار 958 حوالي 85.47 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 925

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 82.62 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 916

وسجل جرام الفضة عيار 916 حوالى 82 جنيها.

أونصة الفضة على المستوى العالمي

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 2800 جنيه.

الطلب المحلي على الفضة

يشهد الطلب المحلي على الفضة حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي.

وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي.

المؤشرات الفنية العالمية

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 100 دولارًا للأونصة خلال حركة التعاملات، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي، أما في مصر فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق.

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن تشهد االأسابيع المتبقية من 2025 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو.

مجال المعادن النفيسة فى مصر

ويمكن القول: إن مصر تتمتع بتاريخ طويل في مجال المعادن الثمينة، حيث كانت الفضة واحدة من العناصر التي كان لها حضور قوي في العديد من الحضارات، وتشهد صناعة الفضة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أضحت هذه المعدن أكثر أهمية سواء في السوق المحلي أو على مستوى التصدير.

جدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الطلب على الفضة، سواء لاستخدامها في صناعة المجوهرات أو لأغراض صناعية، مع تزايد الوعي حول الفوائد الصحية للفضة واستخداماتها المتنوعة في التكنولوجيا والطب، وأصبحت الفضة جزء أساسيًا من حياة المصريين.

اقتصادية قناة السويس تعلن جذب 13 مليار دولار استثمارات محلية وأجنبية

أعلن مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مشروع استثماري قطري داخل نطاقها، تنفذه مجموعة المانع القطرية باستثمارات تقترب من 200 مليون دولار، ومن المقرر تدشينه بحضور رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تعكس تصاعد الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر.

وأكد، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

جذب استثمارات أجنبية ومحلية

وأوضح أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات أجنبية ومحلية بقيمة 13 مليار دولار خلال الثلاث سنوات والنصف الماضية، وهو ما يفوق ما تم ضخه خلال السنوات السبع السابقة التي سجلت نحو 9 مليارات دولار فقط، ما يعكس تغيرًا واضحًا في وتيرة ونوعية الاستثمارات الوافدة.

وأشار إلى أن العام الماضي وحده شهد تدفقات استثمارية بلغت 4.2 مليار دولار، فيما سجلت الأشهر الخمسة ونصف الأولى من العام الجاري استثمارات بنحو 4 مليارات دولار، بمعدلات نمو تراوحت بين 120 و130% سواء من حيث حجم الاستثمارات أو طبيعة المشروعات المنفذة.

وأرجع نائب رئيس الهيئة هذا الزخم إلى تنامي ثقة المستثمرين في المنظومة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية، مدعومة بجاهزية كاملة للبنية التحتية، التي جرى تطويرها عبر استثمارات مكثفة على مدار عقد كامل، ما مكن المنطقة من مواكبة التحولات السريعة في حركة الاستثمار العالمية.

وأكد أن هذه الجاهزية عززت قدرة المنطقة على تلبية متطلبات المستثمرين الدوليين، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية، والتكامل الصناعي، وسلاسل الإمداد، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للصناعات التصديرية.

