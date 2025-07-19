السبت 19 يوليو 2025
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اقتصاد

آخر تطورات أسعار الفضة بالصاغة اليوم السبت

الفضة
الفضة

الفضة، تشهد أسعار الفضة عالميًّا انتعاشًا لافتًا خلال عام 2025، وسط إقبال متزايد من المستثمرين والمصانع على المعدن الأبيض الذي أثبت نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي. 

وبلغ سعر الأونصة مستويات تقارب 1886 جنيها اليوم السبت 19 يوليو 2025، مدفوعًا بتراجع نسبي في قيمة الدولار الأمريكي وزيادة الاعتماد على الفضة في صناعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات الدقيقة.

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الفضة باتت تتحرك ضمن اتجاه صاعد

 ويجمع الخبراء على أن الفضة باتت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل عام، كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب.

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الفضة على الصعيد المحلي 

أما على الصعيد المحلي في مصر، فقد تأثرت  أسعار الفضة بتحركات السوق العالمي، لكنها حافظت على استقرار نسبي خلال الأيام الأولى من يوليو الجارى، حيث بلغ سعر جرام الفضة اليوم، عيار 925 نحو 56.34 جنيهًا، في حين تراوح سعر العيار 999 بين 60 إلى 61 جنيهًا للجرام، ويعود هذا الاستقرار إلى توازن نسبي في سعر الدولار داخل السوق المصرية ووفرة في المعروض من السبائك والمشغولات الفضية مقارنة بالفترات السابقة. 

الطلب المحلي على الفضة يشهد حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي، وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي.

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الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 


المؤشرات الفنية العالمية 

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 40 دولارًا للأونصة خلال تعاملات يوليو الجارى، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي أما في مصر، فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق. 

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن يشهد النصف الثاني من 2025 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو.

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