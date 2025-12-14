الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأحد

مؤشر الذهب البورصة
مؤشر الذهب البورصة المصرية - فيتو
18 حجم الخط

مؤشر الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب على موقع البورصة المصرية خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 6475 جنيها للعرض.

وترصد “فيتو” لحظيا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية 

مؤشر الذهب 
مؤشرات الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 6425 جنيها - شراء - للطلب. 
  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 6475 جنيها - بيع - للعرض.  

ويمكنك معرفته يوميا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا

الذهب في البورصة المصرية

يشهد الذهب في البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، نظرًا لدوره كمصدر آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.

 

وتعتبر البورصة المصرية منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود المستقبلية، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا، وتكمن أهمية التداول في الذهب داخل البورصة في قدرته على تحقيق توازن في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه إحدى الوسائل الفعالة لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر. 

كما أن إدراج الذهب ضمن الأدوات المتاحة في السوق المصري يعكس جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين والمستثمرين.

مؤشرات الذهب 
مؤشرات الذهب، فيتو 

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية؛ نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب عيار 24 الذهب عيار 24 بالبورصة الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية الذهب في البورصة الذهب في البورصة المصرية الذهب فيتو التداول فى الذهب البورصة المصرية السوق المصرى الموقع الرسمى للبورصة المصرية الموقع الرسمي للبورصة جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية جرام الذهب عيار 24 بالبورصة جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 24

مواد متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الأحد (تحديث لحظى)

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

مؤشر الذهب يواصل حصد المكاسب، الأونصة وصلت لـ 4300 دولار

استقرار سعر صرف الفرنك السويسري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك المصرية مساء اليوم الأحد

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 يصل لهذا المستوى

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتعادل مع ماينز 1-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله

دار الإفتاء عن واقعة التنمر على أحمد السقا: إثم عظيم يقع ضمن كبائر الذنوب (فيديو)

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads