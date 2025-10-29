الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مستثمرو العاشر من رمضان يناقشون أزمة المقنن المائي وجذب الاستثمارات الأجنبية

مستثمرو العاشر من
مستثمرو العاشر من رمضان يناقشون وضع آلية لتنفيذ قرار المجتمع

عقد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعا، لمناقشة العديد من القضايا التي تدعم الصناعة داخل المدينة، أهمها تحديد الآلية التي سيتم على أساسها توفيق أوضاع المصانع بشأن حل أزمة المقنن المائي، كما ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر  للاستثمار داخل مدينة العاشر، وملتقى للتوظيف.

مؤتمر لجذب الاستثمار

وخلال الاجتماع تم مناقشة وضع استراتيجية جديدة لعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة، والإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي كبير يضم جميع الجهات المعنية بالاستثمار في الدولة  من أجل تحديد آلية يمكن من خلالها جذب استثمارات أجنبية ومحلية إلى مدينة العاشر  وكذلك مناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالمدينة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية للقضاء على التحديات التي تواجه الصناعة في الوقت الراهن بما يخدم الاقتصاد الوطني.

أزمة المقنن المائي

ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة أهمية الدور الذي قامت به هيئة المجتمعات العمرانية في حل أزمة المقنن المائي، مشددًا على أهمية تنفيذ  القرار على أرض الواقع بما يخدم الصناعة الوطنية.

ملتقى التوظيف

كما تطرق الدكتور سمير إلى الدور الذي تقوم به الجمعية في حل أزمة ندرة العمالة بالمصانع، مؤكدًا أن الجمعية بصدد تنظيم ملتقى للتوظيف الأسبوع المقبل والذي سيتم تنظيمه خلال يومي 3، 4  نوفمبر  بحضور محمد جبران وزير العمل والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية.

مستثمرو العاشر يناقشون أزمة المقنن المائي مع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، غدًا

وزير الإسكان يتفقد الطرق والمحاور بحدائق العاشر من رمضان

وقال إن هناك عددا كبيرا من المصانع سوف تشارك في هذا الملتقى من أجل توظيف الشباب والقضاء على أزمة ندرة العمالة داخل مصانع العاشر من رمضان.

حضر الاجتماع المهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المشروعات، والدكتور محيي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي، والدكتور صبحي نصر نائب الرئيس لشؤون اللجان، والمهندس أيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي، والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق، والدكتورة هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعضاء والمستثمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاقتصاد الوطنى التحديات التي تواجه الصناعة الخطة الاستراتيجية الصناعة الوطنية المهندس حازم الاشمون المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جمعية مستثمرى العاشر

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الدولار وارتفاع الذهب والفراخ البيضاء.. عطل فني يضرب "إنستاباي".. البورصة تربح 4 مليارات جنيه.. وماذا يحدث في اجتماع البنك المركزي غدا؟

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

اتحاد شركات التأمين: التكنولوجيا تعيد رسم السوق وتنفيذ مجموعة واسعة من استراتيجيات التكيف

الأكثر قراءة

تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز بحركة المحليات في 11 محافظة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

النيابة تطلب فحص هاتف المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

مصرع مسن وإصابة شاب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

تكريما لعطائه العلمي والدعوي، إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد مساجد الزقازيق

المعارك القادمة أشد اشتعالًا، توفيق عكاشة يحذر 7 دول بالشرق الأوسط من حروب طاحنة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

المزيد
الجريدة الرسمية