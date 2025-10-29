مستثمرو العاشر من رمضان يناقشون أزمة المقنن المائي وجذب الاستثمارات الأجنبية

عقد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعا، لمناقشة العديد من القضايا التي تدعم الصناعة داخل المدينة، أهمها تحديد الآلية التي سيتم على أساسها توفيق أوضاع المصانع بشأن حل أزمة المقنن المائي، كما ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر للاستثمار داخل مدينة العاشر، وملتقى للتوظيف.

مؤتمر لجذب الاستثمار

وخلال الاجتماع تم مناقشة وضع استراتيجية جديدة لعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة، والإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي كبير يضم جميع الجهات المعنية بالاستثمار في الدولة من أجل تحديد آلية يمكن من خلالها جذب استثمارات أجنبية ومحلية إلى مدينة العاشر وكذلك مناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالمدينة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية للقضاء على التحديات التي تواجه الصناعة في الوقت الراهن بما يخدم الاقتصاد الوطني.

أزمة المقنن المائي

ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة أهمية الدور الذي قامت به هيئة المجتمعات العمرانية في حل أزمة المقنن المائي، مشددًا على أهمية تنفيذ القرار على أرض الواقع بما يخدم الصناعة الوطنية.

ملتقى التوظيف

كما تطرق الدكتور سمير إلى الدور الذي تقوم به الجمعية في حل أزمة ندرة العمالة بالمصانع، مؤكدًا أن الجمعية بصدد تنظيم ملتقى للتوظيف الأسبوع المقبل والذي سيتم تنظيمه خلال يومي 3، 4 نوفمبر بحضور محمد جبران وزير العمل والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية.

وقال إن هناك عددا كبيرا من المصانع سوف تشارك في هذا الملتقى من أجل توظيف الشباب والقضاء على أزمة ندرة العمالة داخل مصانع العاشر من رمضان.

حضر الاجتماع المهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المشروعات، والدكتور محيي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي، والدكتور صبحي نصر نائب الرئيس لشؤون اللجان، والمهندس أيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي، والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق، والدكتورة هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعضاء والمستثمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.