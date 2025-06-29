الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الفضة مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025

الفضة - فيتو
الفضة - فيتو

الفضة، استقرت أسعار الفضة مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025، حيث سجل عيار 925  حوالى 53.19 جنيه. 

اقرأ التالي: بسبب التوترات، أسعار الفضة تشتعل في الأسواق العالمية وقفزات مفاجئة محليًّا

 

الفضة 
الفضة، فيتو

اتجاه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة 

تشهد أسعار الفضة العالمية استقرارًا ملحوظًا حيث اتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط  إلى جانب الذهب، وتعتبر من الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات لتأمين رؤوس أموالهم، وهو ما يفسر الطلب المتزايد عليها مؤخرًا.

وترصد فيتو أسعار الفضة بمختلف العيارات فى السوق المحلية خلال السطور التالية: 

اقرأ التالي: سعر جرام الفضة اليوم 

 

التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية

ومع التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية لدى المستثمر ، فبينما يستمر الذهب في تصدر العناوين الرئيسية مع تسجيل مستويات قياسية جديدة حققت الفضة بحذر مكاسب قوية بنسبة 16% منذ بداية العام، ومع ذلك، تبدو الفضة منخفضة القيمة نسبيًّا.

سعر أونصة الفضة 

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 1788 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 999 

وسجل جرام الفضة عيار 999 حوالى 57.66 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 925 

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 53.19 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 800 

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 46.23 جنيه.

 

الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

 

ما نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) ؟ 

ويمكن القول أن نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) هي مقياس بسيط ومقنع ذو أهمية تاريخية، إنها تخبرك بعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب اليوم، هذا الرقم يتراوح بين 40:1 و60:1، ونادرًا ما تتجاوز الــ  100، ومن الناحية التاريخية، كانت مثل هذه النسب المتمددة تتبعها فترات من تفوق أداء الفضة حيث تعود المعادن إلى علاقة التسعير طويلة الأمد. 

اقرأ التالي: مؤشر الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية، الأونصة العالمية وصلت لهذا المستوى

 

الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

المخاوف النقدية والجيوسياسية

وتمتد جاذبية الفضة إلى ما هو أبعد من الإشارات الفنية، على عكس الذهب، الذي تحركه بشكل أساسي المخاوف النقدية والجيوسياسية، تحظى الفضة بطلب مزدوج من المستثمرين والصناعة، حيث أن الفضة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها ذهب الشعب، بينما تستفيد أيضًا من محركات صناعية قوية.

ماذا يحدث في سوق الفضة؟

وحتى مع هذه العوامل الإيجابية، لم تعد أسعار الفضة بعد إلى مستوياتها المرتفعة في عام 2011 بالقرب من 50 دولارًا، ولم تقترب الفضة حتى من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 49.95 دولار خلال موجة صعود المعادن الثمينة الحالية، فلا تزال الفضة أقل بنحو 35% من ذروتها التاريخية، في الوقت نفسه يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية للأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إطلاق النار بين إسرائيل وإيران اسعار الفضة اسعار الفضة اليوم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جرام الفضة عيار 925 جرام الفضة عيار 999 جرام الفضة عيار 800 جرام الفضة اليوم جرام الفضة

مواد متعلقة

الذهب يواصل التراجع فى الصاغة اليوم الأحد 29 يونيو 2025

تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة منتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 يصل لهذا المستوى

البورصة في أسبوع.. 360.2 مليار جنيه قيمة التداول و190 مليار جنيه حجم الأرباح.. وخبراء: انتعاشة مدعومة بتحسن الظروف الإقليمية والتدفقات الأجنبية

الذهب يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم، وهذا العيار يسجل 1982 جنيها

EGX30 تخطى 33 ألف نقطة، خبيرة تكشف سر انتعاشة البورصة المصرية

الأكثر قراءة

بعد تدهور حالتها الصحية، نقل الناجية الوحيدة من حادث المنوفية الكارثي للمستشفى (صور)

مقطع غريب، مروحية تلقي آلاف الدولارات والسر في وفاة صاحب مغسلة سيارات (فيديو)

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

إبراهيم فايق يؤكد اعتزال شيكابالا ويعلق: أعظم من لمس الكرة

رسالة طمأنة من الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع، تعرف على التفاصيل

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحوليات، النواب يقر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

زغلول صيام يكتب: العشوائية تسيطر على الزمالك.. مجلس الإدارة سلم مفتاح النادي!.. هو إدوارد اللي هيصلح المايل؟!

استضاف وفود القمة العربية، حريق يلتهم فندق «قلب العالم» فى العراق عقب شهرين من افتتاحه

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الأحد 29-6-2025 في الأسواق

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غار ثور وحكم زيارته والأحاديث الصحيحة التي وردت فيه

لو عايز تحس بالخشوع في الصلاة ومش عارف، أمين الفتوى يوضح الخطوات

تفسير حلم الخنزير في المنام وعلاقته بالمرور بضائقة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية