اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع صيني لمنسوجات المايكروفايبر بالقنطرة غرب

جمال الدين: نجحت منطقة القنطرة غرب حتى الآن في جذب 47 مشروعًا في قطاعات متنوعة باستثمارات تتخطى 1.22 مليار دولار وأكثر من 63.6 ألف فرصة عمل مباشرة

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بـالعاصمة الإدارية، عقد إنشاء مشروع شركة "نينجبو داشون فِر- Ningbo Dashun Fur" الصينية المتخصصة في تصنيع منسوجات الألياف الدقيقة "المايكروفايبر" التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات.

وذلك بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع المزمع إقامته 40 مليون دولار (نحو ملياري جنيه)، ويقع على مساحة 100 ألف متر مربع، كما يتيح 500 فرصة عمل مباشرة.

أبرز الحضور خلال مراسم التوقيع

وقام بتوقيع العقد ماو يويجون، رئيس الشركة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المشروع الموقع اليوم يعكس حرص الهيئة على جذب تجمعات صناعية متكاملة بمنطقة القنطرة غرب، مما يدعم سلاسل القيمة الكاملة للصناعات المستهدف توطينها وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة.

مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بتطوير منطقة القنطرة غرب وتجهيزها ببنية تحتية ومرافق عالمية المواصفات؛ لتصبح قلعة صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية إقليميًّا وعالميًّا.

لافتًا إلى أن التكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة يمثل حجر الزاوية للاستثمارات داخل الهيئة، تحقيقًا للنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية.

استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأضاف وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية نجحت في جذب 47 مشروعًا حتى الآن ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، بتكاليف استثمارية إجمالية تخطت 1.225 مليار دولار، وتتيح ما يزيد عن 63.665 ألف فرصة عمل مباشرة، فيما تشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية قدرها 2,958,400 م²، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

معلومات عن الشركة

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (نينجبو داشون فِر- Ningbo Dashun Fur) تعد من الشركات الصينية الرائدة في إنتاج أقمشة الألياف الدقيقة بخبراتٍ تصنيعية تمتد لأكثر من 20 عامًا، وحجم مبيعات سنوية يتخطى 80 مليون دولار، كما تختص بمعالجة وتطبيق مواد الألياف المركبة فائقة الدقة، وتقوم بالعمليات الصناعية الكاملة من النسيج والصباغة والتشطيب ومعالجة المنتجات النهائية.



