أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة تعذيب طفل على يد زوجة أبيه

آثار التعذيب على جسد الطفل، فيتو

تفحص الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر التواصل الاجتماعي، يشير إلى تعرض طالب فى المرحلة الابتدائية للضرب والحرق والتعذيب على يد زوجة أبيه.  

مزار تبة الشجرة يستقبل فرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية (صور)

أكرم جلال: اختيار الإسماعيلية عاصمة للثقافة والفنون تتويج لتاريخها العريق

تداول مقطع فيديو 

وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي في الإسماعيلية، قد نشروا صورا ومقطع فيديو لطفل في التاسعة من عمره بعد أن استغاثت والدته بالمسئولين لنجدته من تعرضه للتعذيب على يد زوجه والده والذى ظهر على جسده من خلال مقطع الفيديو.  

المدرسة تتواصل مع الأم 

وقالت مصادر أن إدارة المدرسة هى من قامت بالتواصل مع أم الطفل عقب ظهور آثار تشير إلى حروق، وذلك بعد فشل التواصل مع والده والذى كان يمنعها من رؤية أبنائها لمدة 4 سنوات.  

وأضافت المصادر أن أم الطفل قامت باصطحاب نجلها إلى مركز شرطة القصاصين لتحرير محضر بالواقعة وضبط المتهمة، وكذا تسليم الطفل المعتدى عليه وشقيقته إلى الجدة التي من حقها حضانة الطفلين.

 

وذكر الطفل خلال مقطع الفيديو أن زوجة أبيه كانت تقوم بحرقه بملعقة الطعام بعد تسخينها على النار بالإضافة إلى ضربها المستمر له، بلا رحمه بحجة أنها تعاقبة.

 

وأضاف الطفل أن والده كان دائم الشجار مع زوجته بسبب قيامها بتعذيبه المستمر هو وشقيقته البالغة من العمر 4 سنوات ونصف.
 

ومن جانبها فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تحقيقا موسعا حول الواقعة، حيث تبين من خلال فحص جسم الطفل وجود آثار تعذيب وحرق.

