شفايف كارولين!

للمرة الثانية يشيد الرئيس الأمريكي ترامب بالمتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولين ليفيت، ووصفها بأنها رائعة، وأن شفايفها تخرج منها الكلمات مثل المدفع الرشاش. والملاحظ هنا أن ترامب لم يقل أن الكلمات تخرج من فمها، وإنما قال تخرج من شفايفها، والمعروف أن الشفايف تستخدم غالبا في القبلات!

وحتى إذا كان ترامب أراد إبعاد أي معنى عاطفي في حديثه عن شفايفها، عندما قال إن الكلمات تخرج منها مندفعة تصيب من توجه له كلماتها، فإنه استهل حديثه عنها بوصفها أنها رائعة.



ومن قبل قال لها إن رئيس وزراء المجر يريد أن يأخذها معه عند عودته لبلاده، ثم خاطبها راجيا: لا ترمينا يا كارولين.



وبالطبع ليس معنى ذلك أن نستنتج أن ترامب معجب بها، لأنه يستخدم وصف الرائع كثيرا في وصف أعماله وقرارته وأفعاله.. ومن يتابع ترامب وأحاديثه سوف يستخلص لجوءه إلى أسلوب المبالغة سواء في مجاملة النفس أو مجاملة الغير.



وبالنسبة لكارولين تحديدا فإن من الطبيعى أن يعجب بها وبحديثها الرئيس ترامب، لأنها تدافع عنه بقوة وتهاجم بحدة معارضيه ومنتقديه، الذين لا تروق لهم سياساته وقراراته.. إنها مثل بقية مستشاريه ومساعديه الذين لا يتوقفون عن الإشادة به ليل نهار!

والمكالمة التليفونية المسربة بين ستيف ويتكوف ومستشار الأمن القومي تبين أن مساعديه يرون أن أقصر طريق للوصول إلى عقل ترامب هو الإفراط في الإشادة به، للحصول على موافقته على شىء ما، وكارولين ليفيت لكي تحوز رضاه حاكت ذلك، وهذا يطربه. ويعجبه وبادلها الإشادة والإعجاب وناشدها ألا تتركه!

