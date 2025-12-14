الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

شفايف كارولين!

18 حجم الخط

للمرة الثانية يشيد الرئيس الأمريكي ترامب بالمتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولين ليفيت، ووصفها بأنها رائعة، وأن شفايفها تخرج منها الكلمات مثل المدفع الرشاش. والملاحظ هنا أن ترامب لم يقل أن الكلمات تخرج من فمها، وإنما قال تخرج من شفايفها، والمعروف أن الشفايف تستخدم غالبا في القبلات! 

وحتى إذا كان ترامب أراد إبعاد أي معنى عاطفي في حديثه عن شفايفها، عندما قال إن الكلمات تخرج منها مندفعة تصيب من توجه له كلماتها، فإنه استهل حديثه عنها بوصفها أنها رائعة.

 
ومن قبل قال لها إن رئيس وزراء المجر يريد أن يأخذها معه عند عودته لبلاده، ثم خاطبها راجيا: لا ترمينا يا كارولين.
 
وبالطبع ليس معنى ذلك أن نستنتج أن ترامب معجب بها، لأنه يستخدم وصف الرائع كثيرا في وصف أعماله وقرارته وأفعاله.. ومن يتابع ترامب وأحاديثه سوف يستخلص لجوءه إلى أسلوب المبالغة سواء في مجاملة النفس أو مجاملة الغير.

 
وبالنسبة لكارولين تحديدا فإن من الطبيعى أن يعجب بها وبحديثها الرئيس ترامب، لأنها تدافع عنه بقوة وتهاجم بحدة معارضيه ومنتقديه، الذين لا تروق لهم سياساته وقراراته.. إنها مثل بقية مستشاريه ومساعديه الذين لا يتوقفون عن الإشادة به ليل نهار! 

والمكالمة التليفونية المسربة بين ستيف ويتكوف ومستشار الأمن القومي تبين أن مساعديه يرون أن أقصر طريق للوصول إلى عقل ترامب هو الإفراط في الإشادة به، للحصول على موافقته على شىء ما، وكارولين ليفيت لكي تحوز رضاه حاكت ذلك، وهذا يطربه. ويعجبه وبادلها الإشادة والإعجاب وناشدها ألا تتركه!

نتنياهو وزيارة القاهرة!

اللجوء للرئيس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي ترامب كارولين ليفيت الرئيس ترامب المتحدثة بإسم الرئاسة الأمريكية كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

الثمار التي يريدها المواطن!

عويل وصراخ.. ولا تغيير!

أمينة شفيق

تخزين سلاح حماس!

ضبط وإحضار صحفي

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتعادل مع ماينز 1-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله

دار الإفتاء عن واقعة التنمر على أحمد السقا: إثم عظيم يقع ضمن كبائر الذنوب (فيديو)

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads