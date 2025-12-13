نتنياهو وزيارة القاهرة!

18 حجم الخط

منذ أيام وتتوالى أخبار يروجها إعلام إسرائيلي وأمريكي حول توسط الرئيس الأمريكي ترامب من أجل قبولنا زيارة نتنياهو مصر ولقاء الرئيس السيسي، وأن هذه الوساطة تواجه بطلبات مصرية من إسرائيل يتصدرها إتمام إسرائيل صفقة الغاز الكبيرة معنا، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة، والتي تقضي بانسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة.. وهذا المطلب تلقى تفهما من جانب ترامب الذى يتوسط لإتمام هذه الزيارة..



ويحدث ذلك بينما لا تتحدث القاهرة رسميا حول تلك الأخبار، لا بالتأكيد أو النفي أو حتى التصحيح.. وهذا أمر أتاح للإعلام الإسرائيلي والأمريكي أن ينفردا وحدهما بترويج ما يريدان ترويجه.



لقد قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة مهتمة بمواجهة الشائعات وترويج الأكاذيب، ولذلك بحثت إعداد مشروع قانون لتداول المعلومات، وهذا أمر مهم وسليم نطالب به منذ سنوات.. ولكن قبل إتاحة تداول المعلومات علينا أن نوفر أولا المعلومات التى سوف نتداولها..

إتاحة المعلومات يسبق حرية تداولها.. ولذلك علي الجهات الرسمية في الدولة كل حسب اختصاصه توفير المعلومات، ولا تترك الإعلام الخارجي يحتكر آذان الناس.

نعم نحن نردد حكمة تقول إذا كان الحديث من فضة فإن السكوت من ذهب.. ولكن هذه الحكمة لا تصلح في التعامل مع الرأي العام المصري أو غير المصري.. إنه يريد أن تهتم المؤسسات الرسمية المعنية بالحديث معه، وتقديم الحقيقة له لإحاطته علما بكل ما يدور ويهمه معرفته.. وهو صاحب حق في ذلك.

