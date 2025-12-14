الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
أخبار مصر

محافظ القاهرة ووزير التموين يفتتحان سوق اليوم الواحد بالمرج (صور)

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد بحى المرج اليوم الأحد. 

سوق اليوم الواحد بحى المرج

ويأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

 

دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة

وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق "اليوم الواحد" بالمرج لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظ القاهرة يتفقد سوق اليوم الواحد بعين شمس (صور)

وأشار محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر،  لدخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد،  والاستفادة من التخفيضات.

