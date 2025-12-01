محافظ الدقهلية بعد ضبط 15 مخالفة بالمخابز: لن نسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن

18 حجم الخط

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على أن هذه الحملات الرقابية مستمرة وبصورة مفاجئة لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.

تحرير 15 محضرا في حملة رقابية وتفتيشية على 21 مخبز

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، لجنة التفتيش برئاسة مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه اللجان تأتي استجابة لـ شكاوي المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قبل فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت لجنة تفتيشية، برئاسة محمد صلاح، مدير المتابعة بمكتب المحافظ، وبمشاركة الدكتور أحمد العيسوي، المفتش بالمكتب الفني لوكيل وزارة التموين.

حملات على المخابز بالمنصورة وقراها

وشنت اللجنة حملات تفتيشية على 21 مخبزا، في مدينة المنصورة، وبعض قرى مركز المنصورة شملت، ميت بدر خميس، أويش الحجر، كفر الشنهاب، وبعض قرى مركز أجا شملت، منية سمنود وسنبخت ونوسا البحر ونوسا الغيط، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة متنوعة بين، نقص وزن الرغيف وعدم الاحتفاظ بسجل البيانات وعدم نظافة أدوات العجين وتصرف في دقيق.

