أخبار مصر

التموين: خفض فاتورة استيراد الورق بتصنيعه من مخلفات قصب السكر

تبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية الشراكة بين شركة علام جروب وشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في مجال إنتاج لب الورق اعتمادًا على مخلفات إنتاج مصانع سكر القصب (البجاس)، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويل المخلفات إلى مدخلات إنتاج صناعي ذات قيمة مضافة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو خفض فاتورة استيراد الورق، ودعم الصناعة الوطنية، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من مخلفات الإنتاج، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.

 

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات التي تعتمد على إعادة التدوير والتصنيع المستدام، خاصة تلك التي تحقق عوائد اقتصادية مباشرة، وتسهم في تقليل الأعباء على الدولة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة.

 

ومن جانبه، أعرب رئيس شركة علام جروب عن اهتمام الشركة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن المشروع المقترح يأتي في إطار التزام الشركة بدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.

 

وأكد الجانبان استمرار التنسيق واستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال الفترة المقبلة.

