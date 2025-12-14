التموين تضبط موازين غير قانونية بالمخابز البلدية في الوادي الجديد

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق مركز باريس وقراه.

أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن الحملة مشتركة مع مكتب الموازين بالمركز واستهدفت المخابز البلدية لمتابعة مستوى الخبز المقدم للمواطنين ومتابعة تفعيل " مبادرة حقك بالميزان".

أوضحت سلوى، أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضرًا ومخالفة متنوعة تمثلت في تحرير 6 محاضر للمخابز بسبب عدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، ومحضرين نقص وزن خبز، ومحضر لمخبز لعدم إعطاء المواطن بون قانوني لصرف الخبز، و7 محاضر لموازين داخل مخابز غير قانونية وغير مدموغة.

وأضافت سلوى، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل تجاه المخالفين، فيما تستمر الحملات التموينية لمراقبة المخابز وحماية حقوق المستهلكين في إطار مبادرة "حقك بالميزان".

وأهابت مديرة التموين بالوادي الجديد بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

وعلي صعيد متصل وبناءً على توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، نفذت إدارة تموين بلاط حملة تموينية موسعة.

قاد الحملة مسعد علي، مدير إدارة تموين بلاط، وبمشاركة معاونيه. وشملت الحملة المرور على المحلات التجارية والأسواق والمخابز، بهدف التأكد من مدى التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وضبط أي مخالفات.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد المحلات، وتشمل:

· 15 عبوة مربى.

· 38 قطعة حلوى طحينية.

· 1 كيلو ملبن.

· 21 علبة زبادي.

· 2 عبوة شوكولاتة.

كما تم تحرير عدد خمسة محاضر لمخالفة عدم حمل الشهادة الصحية اللازمة من قبل العاملين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكدت إدارة تموين بلاط استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

وأهابت مديرية التموين بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر:منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

أو غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959 او من خلال رسائل الصفحة.

