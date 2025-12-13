التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 شهر

18 حجم الخط

قال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية: إن زيت الطعام متوافر بكميات كافية سواء معبأ أو خام، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يبلغ نحو 5.6 شهر، وهو متوافر داخل البلاد بشكل آمن.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «أون»، أنه يتم حاليًا إنتاج كميات زيت الطعام المقررة لشهر يناير المقبل، ولا توجد أي مشكلات تتعلق بتوفيره في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عجز في الزيت التمويني ببعض المحافظات يرجع إلى أسباب استهلاكية، لافتًا إلى حدوث تغيّر في الخريطة الاستهلاكية للمواطنين بعدد من المحافظات.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه يتم التعامل مع هذه المتغيرات بشكل سريع وفوري، بالتنسيق مع مديري مديريات التموين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إنتاج المصانع التابعة للشركة، وضمان تدبير وتوزيع الزيوت وكافة السلع على جميع محافظات الجمهورية دون انقطاع.

