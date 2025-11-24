بسبب الجماهير، الاتحاد السكندري يرفض خوض نهائي دوري كرة السلة أمام الأهلي

18 حجم الخط

رفض مسئولو الاتحاد السكندري خوض نهائي دوري المرتبط لكرة السلة أمام النادي الأهلي، اعتراضا على قرار الاتحاد المصري بإخلاء مدرجات المباراة من الجماهير.

وعلمت “فيتو” أن لاعبي الاتحاد السكندري تلقوا تعليمات من مجلس الإدارة بمغادرة الملعب والتواجد في غرف الملابس انتظارا للقرار النهائي.

وقرر اتحاد كرة السلة إخلاء المدرجات من جماهير الفريقين بعد ترديد هتافات مسيئة.

ونشبت مشاجرة بين لاعبي فريق المرتبط بالأهلي والاتحاد السكندري، عقب انتهاء مباراتهم، منذ قليل، مع ترديد هتافات مسيئة من الجماهير المتواجدة بالمدرجات.

واشتعلت الأمور بعد قيام لاعب من فريق الشباب بالاتحاد السكندري، برمي الكرة على دكة الأهلي فور انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب نهائي دوري المرتبط.

وأسفر تصرف لاعب الاتحاد السكندري عن نشوب مشاجرات بين لاعبي الفريقين وترديد هتافات مسيئة من جانب الجماهير.

