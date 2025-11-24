اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري كرة السلة

18 حجم الخط

يبحث مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، المقرر لها مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء تفكير اتحاد كرة السلة بعد نشوب مشاجرة بين لاعبي فريق المرتبط بالأهلي والاتحاد السكندري، عقب انتهاء مباراتهم منذ قليل، وترديد هتافات مسيئة من الجماهير المتواجدة بالمدرجات.

واشتعلت الأمور بعد قيام لاعب من فريق الشباب بالاتحاد السكندري، برمي الكرة على دكة الأهلي فور انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب نهائي دوري المرتبط.

وأسفر تصرف لاعب الاتحاد السكندري إلى نشوب مشاجرات بين لاعبي الفريقين وترديد هتافات مسيئة من جانب الجماهير.

ويفكر مسئولو الاتحاد في تأجيل مباراة فريقي الرجال بالأهلي والاتحاد السكندري، وإقامتها غدا الثلاثاء لاحتواء غضب الجماهير.

