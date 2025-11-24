بسبب هتافات الجماهير، إخلاء مدرجات نهائي دوري كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري

18 حجم الخط

قرر مسؤولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، إقامة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، على صالة الشباب والرياضة بدون جمهور.

ومن المقرر أن يقوم الأمن بإخلاء المدرجات من الجماهير من أجل انطلاق المباراة التي كان مقررًا إقامتها في الـ7:30 مساء.

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة السلة، بعد قيام الجماهير بترديد هتافات مسيئة بعد مشاجرة بين لاعبي فريقي الشباب بالأهلي والاتحاد السكندري.

ونشبت مشاجرة بين لاعبي فريق المرتبط بالأهلي والاتحاد السكندري، عقب انتهاء مباراتهم، منذ قليل، مع ترديد هتافات مسيئة من الجماهير المتواجدة بالمدرجات.

واشتعلت الأمور بعد قيام لاعب من فريق الشباب بالاتحاد السكندري، برمي الكرة على دكة الأهلي فور انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب نهائي دوري المرتبط.

وأسفر تصرف لاعب الاتحاد السكندري عن نشوب مشاجرات بين لاعبي الفريقين وترديد هتافات مسيئة من جانب الجماهير.

