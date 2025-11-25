الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
اجتماع طارئ في اتحاد كرة السلة لبحث أزمة نهائي دوري المرتبط

كرة السلة، يعقد مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي اجتماعا هاما خلال ساعات، من أجل بحث أزمة انسحاب الاتحاد السكندري أمام الأهلي، في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2025/2026.

عقوبات رادعة

ومن المقرر أن يتخذ اتحاد كرة السلة عددا من القرارات خلال اجتماعه الطارئ، من بينها عقوبات على الاتحاد السكندري بعد انسحابه من المباراة التي كان مقررا لها مساء أمس الإثنين.

أحداث مؤسفة

وشهدت مباراة فريقي الشباب بالأهلي والاتحاد السكندري عددا من الأحداث المؤسفة، بعد أن قام لاعب الاتحاد برمي الكرة على لاعبي الأهلي عقب انتهاء المباراة مباشرة، وهو ما أسفر عن مشاجرة بين اللاعبين تبعها هتافات مسيئة من جانب جماهير الفريقين.

وفي اجتماع عاجل عقب الأحداث، قرر مسئولو اتحاد كرة السلة تأجيل مباراة فريق الرجال التي كان مقررا لها في الـ7:30 من مساء أمس لمدة 3 ساعات، وإخلاء المدرجات من الجماهير، لتقام المواجهة بدون جمهور.

قرار بالانسحاب

وأثار قرار اتحاد كرة السلة غضب مسئولي نادي الاتحاد السكندري، والذين تمسكوا بحضور جماهير زعيم الثغر، قبل أن يأتي قرار النادي السكندري بالانسحاب من المباراة والعودة إلى الإسكندرية.

وقرر اتحاد كرة السلة اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا من المباراة، واحتساب فوز الأهلي مع منحه لقب دوري المرتبط، مع إلغاء مراسم التتويج دون سبب واضح.

