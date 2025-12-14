الأحد 14 ديسمبر 2025
الداخلية تواصل حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية وتضبط 121 ألف مخالفة و49 حالة تعاطي مخدرات

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية وحماية قائدي المركبات والمواطنين.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

وتمكن رجال المرور خلال 24 ساعة من ضبط 121240 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1194 سائقًا، وتبين إيجابية 49 حالة لتعاطي مواد مخدرة منهم.

استمرار الحملات المرورية بالطريق الدائري الإقليمي في إطار جهود ضبط الانضباط المروري بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 611 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 93 سائقًا، وتبين إيجابية 4 حالات لتعاطي مواد مخدرة.

 

 كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، والتحفظ على دراجة نارية لمخالفتها قوانين المرور.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، ضمن الحملات المستمرة لضبط الحركة المرورية وحماية أمن وسلامة المواطنين

