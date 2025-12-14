الأحد 14 ديسمبر 2025
رياضة

إقالة تشابي ألونسو تكلف خزينة ريال مدريد مبلغا ضخما

تعتبر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، والتي تقام مساء اليوم الأحد، مصيرية لمستقبل المدرب تشابي ألونسو، الذي يواجه خطر الإقالة والرحيل عن قيادة الميرنجي.

تراجع نتائج ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو 

وتراجعت نتائج ريال مدريد بعد بداية جيدة للموسم الأول تحت قيادة تشابي ألونسو، بعد الخسارة مرتين في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وفقدان 9 نقاط في الدوري الإسباني.

تشابي ألونسو مهدد بالإقالة من تدريب ريال مدريد 

وحال خسر ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس سيصل الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 7 نقاط، وهو ما يهدد تشابي ألونسو بالإقالة بعد نصف موسم فقط من بداية تجربته.

وتعاقد ريال مدريد مع المدرب الشاب في شهر يونيو الماضي خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي المنتقل لتدريب المنتخب البرازيلي.

15 مليون يورو تكلفة إقالة تشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد 

ودفع الفريق الملكي مبلغ 15 مليون يورو لفريق باير ليفركوزن للاستغناء عن مدربه حيث كان عقده لا يزال مستمرا مع الفريق الألماني.

وسيدفع ريال مدريد مبلغ 15 مليون يورو كتعويضات للمدرب تشابي ألونسو في حال إقالته.

وإجمالا يعد دفع 30 مليون يورو مقابل فترة 6 أشهر فقط للمدرب تشابي ألونسو مع الميرنجي، قد تدفع إدارة ريال مدريد للتدخل ومساندته ومنحه الفرصة لفترة قادمة، بشرط الفوز على ألافيس واستعادة جزء من ثقة الجمهور.
 

