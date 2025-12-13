لماذا تزداد قشرة الرأس في الشتاء؟ ونصائح للتخلص منها

18 حجم الخط

مع حلول موسم الشتاء وهو موسم حكة فروة الرأس والقشرة لدى كثيرين. يؤكد أطباء الجلدية أن فصل الشتاء هو الوقت الأمثل لتفاقم قشرة الرأس، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون أساسًا من جفاف الجلد والحساسية.

لماذا يزيد الشتاء من حدة قشرة الرأس؟

توضح الدكتورة آرتي شارما، الاستشارية الأولى وأخصائية الأمراض الجلدية أن حتى أصحاب الشعر الصحي قد يعانون من تقشر فروة الرأس خلال فصل الشتاء وفقا لما نشر على Onlymyhealth.

وتقول: “يعود ذلك إلى انخفاض رطوبة الهواء واعتماد أنظمة التدفئة في المنازل، ما يؤدي إلى تقليل الرطوبة في فروة الرأس. ومع الجفاف الشديد، يضعف الحاجز الطبيعي للبشرة”.

لكن الجفاف ليس وحده المسؤول فبحسب الدكتورة شارما، تلعب فطريات الملاسيزيا دورًا أساسيًا في حدوث القشرة.

وتوضح: “هذه الخمائر تتغذى على الزيوت الموجودة في فروة الرأس، وخلال أشهر الشتاء، يقلل الكثيرون من غسل شعرهم بسبب الجفاف، مما يؤدي إلى تراكم الزيوت وتهيئة بيئة مثالية لنمو الفطريات”.

ويضاف إلى ذلك استخدام القبعات الصوفية والقلنسوات والأوشحة التي تحبس الحرارة والعرق، ما يفاقم اختلال توازن فروة الرأس.

قشرة الرأس

هل يمكن أن يساعد سيروم فروة الرأس في التخلص من قشرة الرأس؟

تعد سيرومات فروة الرأس من أكثر منتجات العناية بالشعر رواجًا في الشتاء، وتؤكد الدكتورة شارما فعاليتها، لكن مع تأكيد ضرورة اختيار النوع المناسب.



“السيرومات المرطبة مفيدة في حالات القشرة الناتجة عن الجفاف، بينما تحتاج القشرة الفطرية إلى منتجات مضادة للفطريات”.



متى تساعد الأمصال المرطبة في علاج قشرة الرأس؟

الأمصال التي تحتوي على:

حمض الهيالورونيك

النياسيناميد

الصبار

السيراميدات



خيارات ممتازة لفروة الرأس الجافة، فهذه المكونات تعيد الترطيب وتحسن وظيفة الحاجز الواقي للبشرة، كما تساعد في تهدئة الحكة، وتمتاز بأنها خفيفة وغير دهنية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

متى تكون الأمصال المضادة للفطريات ضرورية لعلاج القشرة؟

إذا كانت القشرة:

ذات لون مائل إلى الأصفر

دهنية المظهر

يصاحبها احمرار أو تهيج



فإن السبب غالبًا هو فرط نمو الفطريات، وهنا لن تُجدي الأمصال المرطبة نفعًا، وفي هذه الحالة يصبح من الضروري استخدام منتجات تحتوي على:

الكيتوكونازول

بيريثيون الزنك

حمض الساليسيليك



وتحذر الدكتورة شارما من خلط المكوّنات الفعالة معًا، مؤكدة أن فروة الرأس منطقة حساسة وقد تتعرض للتهيج عند الإفراط في استخدام المنتجات.

كيفية علاج قشرة الرأس خلال الشتاء بطريقة طبيعية

إلى جانب استخدام الأمصال المناسبة، توصي الدكتورة شارما بإجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة لتحسين صحة فروة الرأس:

1. استخدام شامبو لطيف مضاد للقشرة مرتين أسبوعيًا للتحكم في التقشر.



2. تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدًا، لأنه يزيل الزيوت الطبيعية ويزيد الجفاف.



3. وضع الزيت على الشعر مرة واحدة أسبوعيًا فقط، لأن كثرة الزيت قد تزيد القشرة الفطرية.



4. الحفاظ على نظافة فروة الرأس وعدم إهمال غسل الشعر بسبب برودة الطقس.



5. شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم من الداخل.

قشرة الرأس في الشتاء ليست أمرًا حتميًا، بل مشكلة يمكن التحكم بها بسهولة عند فهم أسبابها.

ومع اختيار السيروم المناسب سواء كان مرطبًا أو مضادًا للفطريات وإضافة بعض العادات الصحيحة إلى روتين العناية اليومي، يمكنكِ الحفاظ على فروة رأس صحية وخالية من القشور طوال الموسم.

