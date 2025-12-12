الجمعة 12 ديسمبر 2025
أخبار مصر

غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في المقطم

غلق مراكز الإدمان
غلق مراكز الإدمان
أغلقت وزارة الصحة والسكان 18 مركزًا غير مرخص للطب النفسي وعلاج الإدمان بمنطقة المقطم في القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية وتعريض حياة النزلاء للخطر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة نفذتها لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية لضمان التزام جميع المنشآت بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى أن المراكز المغلقة خالفت قانوني المنشآت الطبية (51/1981 وتعديلاته) والصحة النفسية (71/2009)، وافتقرت إلى معايير مكافحة العدوى والاشتراطات البيئية والإجراءات الاحترازية، مما يُعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة تشمل احتمال انتشار الأمراض المعدية.

الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرًا

الصحة: إغلاق مركز تجميل نسائي لعمله دون ترخيص ومديره ينتحل صفة طبيب

ودعت وزارة الصحة، والمجلس القومي للصحة النفسية، المواطنين بالتأكد من ترخيص أي مركز علاج إدمان عبر التواصل مع الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب) أو الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

