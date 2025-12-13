الصحة تكشف سر ارتفاع الشعور بشدة الأعراض التنفسية في موسم الشتاء

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الفترة الحالية من موسم الشتاء تشهد انتشارًا متزايدًا للفيروسات التنفسية المعتادة، موضحًا أن معدلات الإصابات الحالية لا تختلف عن تلك التي سجلت في ديسمبر 2024، سواء من حيث الأعداد أو نسب دخول المستشفيات.

الدور أشد هذا العام

وقال عبد الغفار في تصريحات صحفية إن انطباع المواطنين بأن "الدور أشد هذا العام" لا يرتبط بظهور فيروس جديد أو حدوث تحورات غير معتادة، وإنما يعود بالأساس إلى ضعف مناعة المواطنين تجاه الفيروسات الموسمية.

الجسم يكتسب مناعته من خلال التعرض المتكرر للفيروسات

وأضاف أن الجسم يكتسب مناعته من خلال التعرض المتكرر للفيروسات وقدرته على حفظها. إلا أن السنوات الأربع الماضية شهدت تراجع انتشار الإنفلونزا بنسبة وصلت إلى 99% بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى تعوّد جهاز المناعة على التعامل مع فيروس كورونا أكثر من تعامله مع الإنفلونزا والفيروسات الموسمية الأخرى.

عودة نشاط الإنفلونزا بشكل أوضح

وتابع: "هذا العام شهدنا عودة نشاط الإنفلونزا بشكل أوضح، ما جعل الأعراض تبدو أشد لدى كثير من المواطنين، لأن أجسامهم لم تعد معتادة على مواجهتها كما كان الحال قبل الجائحة".

الوضع الوبائي مستقر

وأكد المتحدث الرسمي أن الوضع الوبائي مستقر، وأن الإجراءات الصحية المتبعة كافية، مع استمرار الوزارة في مراقبة الفيروسات التنفسية بشكل دقيق.

