جامعة القاهرة تنظم زيارة إلى "دار أهل مصر الطيبين" بإمبابة

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة ميدانية إلى دار "أهل مصر الطيبين" بمنطقة إمبابة، بالتنسيق والتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة وديوان عام المحافظة، وذلك في إطار مواصلة الجامعة جهودها الرائدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية في ضوء رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد سامى عبدالصادق إلى تقديم الجامعة للخدمات الطبية المجانية والدعم النفسي والأسري، خلال الزيارة، لأكثر من 25 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 5 أعوام إلى 18 عاما، في تخصصات الرمد، والأطفال، والجلدية، وذلك بمشاركة كليات طب قصر العيني، والصيدلة، والعلوم، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، والدراسات الإفريقية العليا، مضيفًا أن الزيارة تضمنت كذلك رفع الوعي الصحي وتقديم خدمات الإرشاد النفسي وتعديل السلوك لعدد 26 فتاة من فتيات الدار.

دور جامعة القاهرة لدعم جهود الدولة للفئات الأولى بالرعاية

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة مستمرة في أداء دورها المجتمعي كشريك أساسي في جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وأن الزيارة الميدانية التي نظمتها الجامعة إلى دار “أهل مصر الطيبين” تأتي ضمن برنامج متكامل تتبناه لتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الجامعة تضع خدمة المجتمع في صميم رسالتها، وتسعى إلى تسخير خبراتها العلمية والطبية والإنسانية لخدمة أبناء الوطن.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الزيارة تأتي استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها الجامعة خلال العامين الماضيين للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المناطق، لتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم في شتى المجالات، وأن تكون هذه المبادرات نواة لمشروعات مستقبلية تستهدف تمكين الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية مسئولة تسعى لبناء مستقبل أفضل من خلال استمرار هذه الزيارات بشكل دوري في إطار خطة الجامعة المجتمعية.

